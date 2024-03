Las actividades principales de la Iglesia durante la semana mayor

La Semana Santa es una celebración religiosa que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta festividad, de gran importancia para la comunidad cristiana, se lleva a cabo durante la última semana de la Cuaresma.

Esta semana es una de las conmemoraciones católicas más importantes para los creyentes, la cual inicia con el Domingo de Ramos donde recuerdan la entrada de Jesús a Jerusalén y finaliza con el domingo de resurrección recordando la ascensión de Jesús. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, donde se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aclamado por la multitud que agitaba palmas y ramas de olivo.

Este día marca el inicio de una semana llena de significado espiritual y reflexión para los creyentes.

El Jueves Santo es otro momento crucial en la Semana Santa. Se conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos, donde instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacerdocio. También se recuerda la institución del lavatorio de pies, un acto de humildad y servicios que Jesus realizó con sus seguidores.

El Viernes Santo es el día en que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz. Es un día de ayuno y reflexión profunda sobre el sacrificio de Cristo por la redención de la humanidad.

Muchas comunidades realizan procesiones donde se lleva una imagen del Cristo crucificado, recordando su sufrimiento y amor por la humanidad. El Sábado Santo es un día de silencio y espera.

Se recuerda la sepultura de Jesús y se reflexiona sobre el significado de su muerte en la cruz. It is a moment to prepare spiritually for the celebration of the resurrection.

Finalmente, la Semana Santa culmina con el domingo de Resurrección, la celebración más importante para los católicos. Se conmemora la victoria de Jesus sobre la muerte y el pecado, su resurrección de entre los muertos. Es un día de alegría y esperanza, donde los creyentes renuevan su fe en el poder salvador de Cristo.

Las iglesias católicas realizan actividades a nivel nacional. A continuación puede consultar la lista de celebraciones durante la también llamada “Semana Mayor” y los horarios según cada catedral de las provincias eclesiásticas del país:

Santa Iglesia Catedral Basílica Nuestra señora de la Encarnación. Desde el domingo de ramos comenzaron las celebraciones de estas fechas.

El jueves Santo (28 de marzo), a las 9:30 de la mañana, se llevará a cabo la celebración de la misa crismal en la que se consagra el santo crisma y los restantes óleos para sacramentos como el bautizo y la unción de los enfermos

La misma será presidida por el padre Kennedy Rodríguez.

Posterior a eso, a las 8:00 de la noche se realizará la misa conmemorativa de la Última Cena del Señor.

El viernes Santo (29 de marzo) tendrá lugar el Sermón de las Siete Palabras desde la 1:00 de la tarde hasta las 3:00 de la tarde.

Se espera que a las 3:30 de la tarde inicie la solemne acción litúrgica en la pasión y muerte del Señor. Esta celebración comprende postración, liturgia de la palabra, oración universal, veneración de la Santa Cruz, y la sagrada comunión.

Las actividades del Viernes Santo finalizaran a las 7:30 de la noche con el concierto de Semana Santa.

El sábado Santo (30 de marzo), Culminado, día del silencio, a las 7:00 de la noche, comienza la solemne vigilia pascual.

El Domingo de Resurrección (31 de marzo), cuando culmina la Semana Santa e inicia la Pascua con Jesús dejando el sepulcro vacío, la misa pascual será a las 12:00 del mediodía.

Habrá bautizo de niños a la 1:00 de la tarde.

DIÓCESIS DE BANÍ: CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

Miércoles Santo. 9:30 a.m. Misa Crismal.5:00 p.m. Confesiones en la catedral.7:00 p.m. Misa en la catedral.

Jueves Santo. 7:00 p.m. Misa de la Cena del Señor. Adoración.

Viernes Santo. Continúa la adoración.9:00 a.m. –12:00 p.m. Confesiones en la catedral.4:00 p.m. Conmemoración de la Pasión del Señor. Procesión del Santo Entierro.

Sábado Santo.8:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección.10:00 a.m. Misa en la Catedral.

DIÓCESIS DE BARAHONA: CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Miércoles Santo. Conferencia cuaresmal para damas y caballeros6:00 p.m. Eucaristía7:00 p.m. Noche de oración y adoración. Expositor: Reverendo Padre Ángel M. Cueva del Rosario. Triduo Pascual

Jueves Santo, 28 de marzo 9:00 a.m. Misa Crismal, Presidida por Mons. Andrés N. Romero Cárdenas.6:00 p.m. Eucaristía en la Cena del Señor. Terminada la celebración inician los turnos de Adoración del Santísimo.8:00 p.m. Renovación Carismática Católica.9:00 p.m. Pastoral Social.

Viernes Santo, 29 de marzo Continuación de los turnos de Adoración.7:00 a.m. Hermanas Franciscanas del Colegio DivinaPastora.8:00 a.m. Paz y Bien de adultos.9:00 a.m. Catequistas, responsable Isabel.10:00 a.m. Pastoral de Enfermos, responsable Yocasta.11:00 a.m. Pastoral Adolescentes-Juvenil12:00 del mediodía. Meditación de las 7 palabras de Jesus en la cruz. 3:30 p.m. Oficios litúrgicos del viernes.5:00 p.m. Caminata por las calles de la ciudad con reflexiones acompañadas del Cristo Yacente hacia la parroquia Buen Pastor-Barrio Enriquillo. (Hermanas Franciscanas del Colegio Divina Pastora).

Sábado Santo, 30 de marzo 7:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual. Bendición del fuego, bendición del agua, y nacimiento por el bautismo de nuevos cristianos.

Domingo de Resurrección, Domingo 31 de Marzo11:00 a.m. Eucaristía de Pascua.

DIÓCESIS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA EN HIGUEY: BASÍLICA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

Miércoles Santo 8:30 a.m., 11:00 a.m., and 6:00 p.m. Celebración de la Eucaristía. Confesiones en la mañana y en la tarde.7:00 p.m. Eucaristía y procesión Jesús Nazareno Parroquia San Dionisio.

Jueves Santo 9:30 a.m. Misa Crismal.7:00 p.m. Misa Vespertina de la Cena del Señor.9:00 p.m. Adoración en la Capilla de la Reserva hasta la media noche.12:00 a.m. Caminata juvenil visitando varias parroquias de Higüey, saliendo de la Basílica.29 de marzo.

Viernes Santo: de la Muerte de Cristo 8:00 a.m. Laudes.9:00 a.m. Santo Vía Crucis Jardines de la Basílica.11:00 a.m. Confesiones.1:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras, transmitido por Radio Cayacoa, y una cadena de radio y televisión en toda la Diócesis.3:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor.5:00 p.m. Santo Entierro.

Sábado Santo: de la Sepultura de Cristo 8:30 a.m. Laudes.9:30 a.m. Confesiones.10:00 p.m. Celebración de la Solemne Vigilia Pascual.31 de marzo.

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 8:30, 10:00 a.m., 12:00 p.m., y 5:30 p.m. Solemnes Celebraciones Pascuales de la Eucaristía.

DIÓCESIS DE SAN PEDRO DE MACORÍS: CATEDRAL SAN PEDRO APÓSTOLMIÉRCOLES SANTO

Celebración de la Eucaristía. Reflexión: La oración es buscar la voluntad de Dios y discernimiento, seguir la luz de la fe. Seguir la voz del espíritu santo. 7:00 p.m.

Jueves Santo: Misa crismal 9:00 a.m. En el templo. Comisión Diocesana. Cena del señor: 7:00 p.m. Liturgia y e.s.s.2024Lavatorio de pies, 7:00 p.m.

Viernes Santo: Sermón de las 7 palabras a las 2:00 de la tarde.

Sábado Santo: Vigilia Pascual, liturgia de la luz y la palabra. Todas a las 8 de la noche.

Domingo Santo: Celebración Eucarística a las 9 de la mañana Celebración Eucarística a las 7 de la noche.

ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS: CATEDRAL METROPOLITANA SANTIAGO APÓSTOL, EL MAYOR:

Miércoles Santo: Procesión del Nazareno 7:00 p.m. Después de la Eucaristía.

Jueves Santo: Misa Crismal. Cena del Señor. Inicio de la vigilia9:00 a.m. Salón multiusos PUCMM.6:30 p.m.

Viernes Santo: Visita a Jesús Sacramentado Meditación de Las 7 Palabras. Oficios Litúrgicos. Procesión del Santo Entierro. De 5:00 a.m. hasta 12:00 p.m.1:30 p.m.3:00 p.m. Después de los santos oficio.

Sábado Santo: Vigilia Pascual, 7:00 p.m.28 de marzo.

DIÓCESIS DE LA VEGA: PARROQUIA CATEDRAL INMACULADA CONCEPCIÓN

Miércoles Santo: 6:30 de la mañana Eucaristía y 11:00 Misa Mayor de Jesús Nazareno. 6:00 de la tarde Eucaristía y procesión Organizada por Escuela de Líderes, ETC, Seminaristas, Zafarraya y Los Bomberos, Villa Real.

Jueves Santo: Misa crismal a las 9 de la mañana7:00 PM.: Misa de la Cena del Señor y Lavatorio de los Pies, Organizada por los Talleres de Oración y Vida.

Viernes Santo: 1:00 de la tarde: Sermón de las siete palabras 3:00 p.m., oficios de la pasión.

Sábado Santo: 5:00 P.M Amanecer con María, organiza Comunidad de Emaús9:00 p.m. Misa de la Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección: 8:30 a.m.: Eucaristía organizada por los Seminaristas10:30 a.m.: Eucaristía organizada por Catequistas (Bautizos).

DIÓCESIS DE MAO-MONTECRISTI

Miércoles Santo: 06:30 de la mañana: Santa Eucaristía 03:00 de la tarde: Acondicionamiento de la Catedral para el Santo Triduo Pascual.

Jueves Santo: 09:00 A.M.: Santa Eucaristía (Misa Crismal) 1:00 P.M. Preparación del Monumento (Equipo de Liturgia).07:00 P.M.: Institución de la Eucaristía y el Lavatorio delos Pies. Seguidas: Adoración al Santísimo Sacramento hasta el viernes a las 12:00 M.

Viernes Santo: Continúa adoración al Santísimo Sacramento.12:00 M: Bendición y Retiro del Santísimo Sacramento.1:00 p.m.: Sermón de las 7 Palabras.03:00 P.M.: Oficios Litúrgicos Propios del Viernes Santo Adoración a la Cruz, Liturgia de la Palabra y Sagrada Comunión) 04:00 P.M.: Santo Entierro.08:00 p.m.: Tradicional Marcha del Silencio. (Hombres: desde el Hospital Regional. Mujeres: desde el Santo de Hatico, terminando en la Catedral Santa Cruz).

Sábado Santo: 07:00 A.M.: Solemne rezo del oficio divino (Oración de Laudes) 09:00 A.M.: Reunión de ensayo y preparación de la Solemne Vigilia Pascual.08:00 P.M.: Bendición del Fuego, Bendición del Cirio Pascual, Solemne Vigilia Pascual y Bautismo de Adultos.

Domingo de Resurrección: 06:30 A.M.: Santa Eucaristía.08:30 A.M.: Solemne Eucaristía de Pascua de Resurrección.10:30 a.m.: Santa Eucaristía. Bautismo de infantes.

DIÓCESIS DE PUERTO PLATA: CATEDRAL SAN FELIPE APÓSTOL

Miércoles Santo: 6:00 P.M. Vía crucis interparroquial, partiendo desde La Sirena, todo el malecón, hacia la catedral.

Jueves Santo: A las 9 de la mañana misa crismal, a las 7 de la noche misa de la cena del señor.

Viernes Santo: 7:00 a.m. –8:00 a.m. ADORACIÓN: HERMANDAD DEL SAGRADO CORAZÓN8:00 a.m. confesiones9:00 a.m. laúdes1:00 P.M. Sermón de las siete palabras3:00 P.M. Celebración de la Pasión del Señor4:30 P.M. Profesión del Santo André PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.

Sábado Santo: 9:00 a.m. Laúdes.7:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección: 8:30 a.m., 10:00 a.m., 11:30 a.m., and 5:30 p.m. Misas.

DIÓCESIS DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS: CATEDRAL SANTA ANA

Miércoles Santo: 6:15 a.m. –6:00 p.m. Eucaristía en centro parroquial catedral. 6:00. P.M. Eucaristía en la cancha Santa Ana.

Jueves Santo: 9:00 A.M. Misa Crismal y bendición de los aceites. 6:30 de la tarde. Misa Vespertina a las 8:00 de la noche.

Viernes Santo: 07:00 de la mañana Laudes y adoración a la 1:00 de la tarde. Sermón de las siete palabras.

Sábado Santo: 8:00 de la noche. Vigilia Pascual Domingo de Resurrección: 9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.

Domingo de Resurrección: a las 6 de la tarde eucaristía,

DIÓCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA: CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA

Miércoles santo: A las 7 de la noche retiro.

Jueves Santo: A las 7:00 de la noche Lavatorio de los pies. De 9 de la noche a 12 de la media noche, adoración al señor.

Viernes Santo: A las 10 de la mañana meditación de las siete palabras. A las 3 de la tarde oficio de la cruz. A las 6 de la tarde, vía crucis. A las 7 de la noche, caminata de meditación.

Sábado Santo: A las 6 de la mañana caminata del silencio. A las 10 de la noche vigilia de la pascua de la resurrección del señor.