Familiares continúan la búsqueda de sus parientes tras incendio en la cárcel de La Victoria

Familiares de los reclusos Aneudi Martínez Ceballos y Rudy Merquin Rivera se encuentran apostados en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), del Cementerio Cristo Redentor, a la espera de información sobre sus parientes.

"La última vez que supe de él fue el domingo que le puse un dinero, desde entonces no sé nada de él", manifestó Indira Margarita Ceballos, hermana de Aneudi Martínez Ceballos.

Acompaña de Juan Leger, vecino de esta, Indira depositó la mañana de este jueves los documentos que le fueron solicitados por Inacif para poder brindarle información.

"Él estaba condenado a 10 años y ya tenía 9, él salía este año o sale, porque para mí él no está muerto", manifestó esperanzado Leger.

En tanto que la pareja, madre y hermana de Merquin Rivera, dijeron que han estado buscando respuestas de su pariente desde que ocurrió el siniestro, pero hasta el momento no saben nada.

Video continúan la búsqueda de sus parientes en la cárcel de La Victoria



“Solo me dicen que no aparece, pero no me han entregado el cuerpo. Solo espero que me entreguen su cuerpo para darle cristina sepultura y que descanse en paz”, expresó la pareja de la posible víctima, Jennifer Ramírez.

Según Ramírez, un compañero de su pareja le comunicó que él fue sacado en una carretilla y que a pesar de las quemaduras que habría sufrido se podía identificar su rostro.

El incendio ocurrido el lunes cobró la vida de unas 13 personas y provocó quemaduras a al menos cinco reclusos, quienes fueron atendidos en un centro de salud y dados de alta.

La Procuraduría General de la República instaló una comisión de seguimiento para determinar las causas del incendio y analizar qué se hará con esa área afectada.