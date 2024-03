Oposición espera que el Gobierno deje de inaugurar obras y promover programas sociales

A la medianoche de este miércoles le llega la hora cero al presidente Luis Abinader y a sus funcionarios para dejar de inaugurar y dar inicio a nuevas obras, al cumplirse el plazo establecido en la Ley Electoral y notificado por la Junta Central Electoral (JCE), de paralizar esos actos 60 días antes de las elecciones del 19 de mayo.

Vencido el tiempo, los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo piden a la JCE hacer cumplir la ley para que además de paralizar las inauguraciones, el Gobierno deje de promover programas sociales.

Las opiniones fueron emitidas por los delegados políticos, ante la JCE, del PLD, Danilo Díaz; del PRD, Janet Camilo y de la FP, Javier Ubiera.

Díaz dijo que si no se cumple la disposición la competencia electoral de mayo no sería democrática.

“Que el Gobierno no puede seguir promoviendo programas sociales como el bono escolar … no puede seguir comprando la reelección a través (de esos programas) y usando los dineros tanto de los prestamos como de Aerodom, que lo están realidad, no se trata solo de inauguraciones, sino de ese conjunto de medidas que reclamamos que la Junta tiene que evitar que sigan sucediendo”, señaló el mismo.

De su lado, Camilo dijo esperar que el presidente deje de inaugurar obras desde hoy y se circunscriba a lo que dice la ley. Mientras que Ubiera instó al Gobierno a respetar la legislación vigente.

“La ley establece en su Art. 2010 la prohibición 60 días antes de las elecciones presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías, cosa que esperamos que el gobierno cumpla para estas elecciones, ya que las incumplió e irrespetó durante las elecciones municipales”, indicó el miembro de la Fuerza del Pueblo.

En el calendario de los plazos legales que tiene la JCE para este mes de marzo está claro que este miércoles es el límite para la realización de actos inaugurales del gobierno y las alcaldías, según lo establece el artículo 21 numeral 21 de la ley 20-23 de Régimen Electoral

Oposición se queja de que el Gobierno no entregue completivo de los fondos

Los delegados políticos del PLD, PRD y FP consideran que la no entrega de RD$2,520,800,00, para completar el equivalente 0.5 por ciento del presupuesto para esas organizaciones, los coloca en una competencia desleal para los comicios de mayo, y que además es antidemocrático.

Deploraron de que a ocho días de que la Junta Central Electoral le comunicara al Gobierno que favorece la asignación de esos recursos, y el Gobierno no ha dado respuesta a través del Ministerio de Hacienda y la dirección de Presupuesto.

Para la representante del PRD, el Gobierno debería actuar “elegantemente” y designar esos fondos, por entender que la democracia necesita el fortalecimiento institucional.

“El Gobierno debería ser el más empeñado a que esto se cumpla. Luis Abinader debería ser el primero que estaría gestionado a que el dinero se entregue y que se entregue a tiempo, porque ellos son los que están presagiando un triunfo arrollador, entonces, el que va a arrollar no puede aplastar, debe de tratar de que todos los que participan se sientan garantizados en cuanto a todas las garantías electorales”, indicó la exministra de la Mujer.

El delegado del PLD, dice que esta acción debería preocupar a la opinión pública, “porque estamos ablando de una comunicación del árbitro, que administra el proceso, (la JCE), el que garantiza que haya una competencia igualitaria, equilibrada, con equidad. Una competencia democrática que le ha expresado la necesidad de que eso se haga, entonces el que no se haya respondido es aún más preocupante, parece como si fuera una decisión del Gobierno de ganar con trampa, porque sería tramposo que ellos no asignen los recursos que necesitan los partidos para poder hacer su campaña”.

Además, añadió que eso pone en desventaja, al acusar al Gobierno de usar los recursos del Estado a su favor.

En ese mismo contexto se pronunció el representante de Fuerza del Pueblo, ya que a su juicio si esos recursos no se entregan a tiempo constituye un intento de ahogar económicamente a la oposición.

“El partido de gobierno incumple la Ley de Régimen Electoral con no distribuir la cantidad correcta de la contribución económica a las organizaciones políticas, en un intento de ahogar económicamente a la oposición, y establecer brechas que aventajen al gobierno, cuando una de las naturalezas de la contribución económica del Estado a las organizaciones políticas, es precisamente dotar de recursos financieros que equilibren la competencia entre la oposición y el gobierno”, expresó Ubiera.