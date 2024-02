“Para mí, para Dios, para el mundo, mi hijo es inocente, yo tengo cinco hijos, somos familia humilde, son criados por mí y por su papá. Él trabajaba en esa zona, se iba a las 12:00 de la noche y llegaba a las siete de la mañana, cuando él no llegó al día siguiente, yo estaba trabajando y cuando yo llegué el corazón se me cayó, como que algo se me desgarró”, así se expresó Lidia Díaz Reyes, madre de Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), quien encontró el cuerpo de Paula Santana Escalante en la alcantarilla de la zona franca Las Américas donde laboraba.

En medio de reclamos, la progenitora defendió la inocencia de su hijo en el caso y exigió a las autoridades presentar las pruebas que lo incriminan en el suceso.

“Y yo no entiendo qué es lo que está pasando que no han encontrado nada, no me han enseñado ninguna prueba, tal vez lo que hicieron eso están ahí, comiendo en su casa y acostado y ese pobre muchacho pasando calamidades allí en la cárcel, sin saber de nada, sin bañarse …”, narró Reyes en las afueras del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, donde este jueves se le conoce medida de coerción a su hijo y otro joven presuntamente vinculado al caso.

La madre de "Chuki" comentó que desde la noche del pasado miércoles, cuando sucedió la tragedia, no ha logrado conciliar el sueño, dormir o simplemente hacer otra actividad que no sea pensar en estado de su hijo.

Por el caso, las autoridades mantienen bajo arresto a Joaquín Alexander Hidalgo Marte, conocido como “Alex” y Alex Elvin Cruz Díaz, alias “Chuki”.

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público señala que ambos imputados, al momento de ser verificado el ponche de salida de la compañía lo hicieron mucho más tarde que el resto de sus compañeros y, además, “más tarde de lo que acostumbraban a hacerlo de manera habitual”.

En documento, el órgano acusado le ha asignado a los hechos la calificación jurídica de asociación de malhechores, actos de torturas y barbarie, violación sexual, homicidio y robo, hechos tipificados y sancionados en los artículos 265, 266, 303, 331, 379, 381, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

También, asegura que cuenta con diferentes tipos de pruebas, entre estas testimoniales, certificados médicos, acta de levantamiento de la víctima, acta de registro de personas, entre otras.