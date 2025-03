Gobierno sobre disturbios en Friusa: “Un grupo de infiltrados, buscando notoriedad, sobrepasó los límites establecidos”

El Gobierno dominicano responsabilizó a un “grupo de infiltrados” de ocasionar el enfrentamiento entre las autoridades y los militantes de la denominada “marcha patriótica” que se realizó en el Hoyo de Friusa en reclamo de la presencia de ciudadanos haitianos ilegales en esa localidad.

Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno manifestó que el derecho a la protesta pacífica está garantizado por la Constitución, pero que el mismo debe ejercerse dentro del marco legal y de los acuerdos previos con las autoridades, para proteger a manifestantes y ciudadanos.

“El grupo organizador cumplió con las rutas y términos acordados. Sin embargo, un grupo de infiltrados, buscando notoriedad, sobrepasó los límites establecidos, alterando el orden y obligando a la intervención de la autoridad policial para restablecer la normalidad y evitar mayores incidentes”, relata el comunicado leído por el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.

El mismo indicó que el Gobierno está consciente de que la migración ilegal es un tema que preocupa a la ciudadanía y exclamó que “ningún otro gobierno ha defendido la dominicanidad”.

El documento de prensa enviado a los medios de comunicación reseña que es “preocupante” que varios sectores hayan utilizado la misma para sacar provecho político.

“Llamamos a la prudencia y responsabilidad en el manejo de la información. Nos preocupa que algunos sectores busquen aprovechar lo ocurrido, distorsionando la realidad para promover agendas particulares. No permitiremos que causas legítimas se usen como pretexto para alterar el clima de inversión, la generación de empleos y La paz social”, señaló el portavoz presidencial.

La versión del Gobierno corrobora con la presentada por presidente de la Antigua Orden Dominicana, Ángelo Vásquez, quien dijo que su organización no fue la responsable de los enfrentamientos entre los manifestantes y los miembros de la Policía Nacional.

El enfrentamiento entre los ciudadanos y las autoridades se produjo cuando varios de estos intentaron marchar hacia la comunidad de “Mata Mosquito”, lo cual traspasaba el perímetro autorizado para la manifestación.

Policía dice respetó los derechos de manifestantes en el Hoyo de Friusa Lea también

“Entramos a Friusa, quedó demostrado que no es como dicen muchos políticos de nuestro país o el presidente del Senado, que disque que a Friusa no se puede entrar. Hubo una situación de que varios dominicanos intentaron entrar a Mata Mosquito, nosotros no pedimos autorización para seguir avanzando hasta allá y hubo un forcejeo para provocar a las autoridades, hay que ver que pasó ahí. En realidad nosotros llegamos hasta donde habíamos pedido autorización, hasta el Hoyo de Friusa”, manifestó Vásquez durante una entrevista realizada por Noticias SIN.

A continuación el comunicado integro:

El Gobierno reafirma su compromiso con el respeto absoluto a los derechos fundamentales y el mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional.

En relación con la manifestación del día de hoy, recordamos que el derecho a la protesta pacífica está garantizado por la Constitución, pero debe ejercerse dentro del marco legal y de los acuerdos previos con las autoridades, para proteger a manifestantes y ciudadanos. Autorizamos la marcha, porque no olvidamos que nuestro gobierno surgió de la manifestación democrática de los ciudadanos.

El grupo organizador cumplió con las rutas y términos acordados. Sin embargo, un grupo de infiltrados, buscando notoriedad, sobrepasó los límites establecidos, alterando el orden y obligando a la intervención de la autoridad policial para restablecer la normalidad y evitar mayores incidentes.

El Gobierno escucha a los ciudadanos. Sabemos que la mayoría está preocupada por el tema migratorio; y por eso, en los últimos cuatro años nos hemos mantenido ocupados atendiendo responsablemente el tema y seguiremos atendiéndolo. Ningún otro gobierno ha defendido la dominicanidad más que el nuestro. Nuestras acciones han estado guiadas por el compromiso con la soberanía y la seguridad nacional.

Llamamos a la prudencia y responsabilidad en el manejo de la información. Nos preocupa que algunos sectores busquen aprovechar lo ocurrido, distorsionando la realidad para promover agendas particulares. No permitiremos que causas legítimas se usen como pretexto para alterar el clima de inversión, la generación de empleos y La paz social.

Reiteramos nuestro compromiso con una sociedad basada en el respeto, el orden y el bien común, dentro del marco de la ley.