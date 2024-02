Leonel sobre Danilo: “No tenemos que estar juntos porque no somos candidatos ninguno de los dos”

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, explicó este jueves que no hay necesidad de compartir en términos políticos con su homólogo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, porque ningunos son candidatos en las elecciones municipales del 18 de febrero.

“En esta alianza municipal no tenemos que estar juntos porque no somos candidatos a alcalde ninguno de los dos. No ha sido necesario que tengamos que estar juntos”, expresó Fernández, en respuesta a quienes cuestionan su relación con Medina.

Fernández aseguró que estos señalamientos es la consecuencia del temor sentido por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante el triunfo de la Alianza Rescate RD en las elecciones municipales.

“Yo pienso lo contrario. Los adversarios tiemblan cuando piensan en la fortaleza que tiene esta alianza Rescate RD. Procuran descalificarnos, pero saben en el fondo que esa alianza es superior al Gobierno”, destacó.

Fernández expresó que no sería un problema participar en un encuentro político con Danilo Medina.

Sin embargo, aclaró que las circunstancias en el panorama son las encargadas de definirlo.

“Es posible, las circunstancias lo dirán. Si se necesita o se requiere, pues puede ser. El tema del que estemos juntos no es un tema, el tema está en conseguir la mayoría electoral que vote por nuestra alianza”, reiteró.

Desde el pasado 12 de noviembre, fecha en la cual se firmó el pacto de la alianza Rescate RD, conformado por el PLD, PRD y FP, los presidentes de esos partidos políticos no han participado en ninguna actividad política pública con miras a motivar el triunfo en las elecciones municipales.

APOYO A VÍCTOR FADUL

Las declaraciones del expresidente fueron ofrecidas durante el acto de apoyo al candidato a alcalde en Santiago de los Caballeros por la coalición opositora Rescate RD realizada esta tarde en la Casa del Pueblo de la FP.

Fue en este espacio donde Fernández aseguró que el próximo alcalde de esa provincia del Cibao será Víctor Fadul por el PLD, quien también es integrante del bloque de partidos opositores.

Fernández manifestó las cualidades humanas y políticas que representan a Fadul, por lo que representa la opción ideal para asumir la dirección del Cabildo de Santiago.

“Nosotros particularmente hemos visto en Víctor cualidades personales para garantizar que será un gran alcalde para un municipio tan importante. Su sensibilidad con los problemas del pueblo y su compromiso por hacer una buena gestión”, acotó.

Manifestó estar convencido de que Fadul, conjuntamente con su compañera de boleta Jacqueline Fernández, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo, triunfará en los comicios municipales debido al apoyo que recibirá de los militantes del partido morado, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo. Así como también las demás organización que apoyan a la alianza tripartita.

“Nuestro apoyo es para que triunfe. Estoy seguro con el número de afiliados que tenemos en Santiago, por la vehemencia y pasión con la que nuestra militancia asume las causas, más sé la fuerza que actualmente el PLD tiene en la alcaldía, a través de su candidato presidencial, Abel Martínez, con la conjunción de esa fuerza, el PRD y las demás estamos seguro de que le dará un triunfo arrollador”, subrayó.

Mientras tanto, Víctor Fadul agradeció la manifestación de apoyo que recibió a manos de la FP para resultar electo en los sufragios del domingo.

“Agradecer al expresidente Leonel Fernández porque también en su Gobierno pude ver la transformación que se generó en República Dominicana”, apuntó Fadul.

Fadul señaló que la participación de la FP en su proyecto político es una clara muestra de la unión de las fuerzas políticas bochistas.

“Gracias a la (FP) en nuestra candidatura y evidencia que la familia bochista sabemos dejar las diferencias a un lado y unificar criterios para seguir beneficiando no solamente a Santiago, sino también a la República Dominicana”, apuntó.

También, Fadul aseveró que esta unidad municipal es la antesala de lo que pasará en mayo, con la Alianza Rescate RD y toda la sociedad dominicana.

“Lo que sucederá el próximo domingo es la antesala de lo que va a suceder en las elecciones de mayo para devolverle el bienestar, la paz, tranquilidad y el desarrollo que hemos perdido en estos momentos”, comunicó.