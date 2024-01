Jean Alain y Javier Forteza buscan tribunal les levante arresto domiciliario

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y Javier Alejandro Forteza Ibarra, implicados en el caso Medusa, acudieron este miércoles ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en busca de que les quiten el arresto domiciliario que pesa en su contra.

El juez Amauri Martínez conocerá la revisión de la medida de coerción presentada por la defensa técnica de Alain Rodríguez y el exencargado de Informática de la Procuraduría General de la República.

En el caso del procurador, el tribunal ha rechazado la audiencia en diferentes ocasiones, por varias razones, entre ellas a fin de que la defensa del exfuncionario del Gobierno de Danilo Medina, tome conocimiento de unos documentos depositados por el ministerio público.

Los abogados del exprocurador, doctores Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y Nelly Rivas, esperan que el tribunal acoja la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, quien solicita la inmediata puesta en libertad del exprocurador por considerar su prisión arbitraria.

El 18 de enero del pasado año, el juez Martínez, varió el arresto domiciliario de Jean Alain, permitiéndole trabajar dos días a la semana en su bufete de abogado, también le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, bajo modalidad de contrato, impedimento de salida del país y colocación de brazalete electrónico.

Alain Rodríguez se encontraba guardando prisión en la cárcel de Najayo, luego de que la jueza del juzgado Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero le impusiera prisión preventiva por 18 meses.

El exfuncionario y demás imputados están acusados en una presunta red criminal que habría estafado al Estado con más de seis mil millones de pesos.

Imputados

En torno al caso figuran como imputados además el exdirector administrativo, Jonathan Rodríguez, y Alfredo Solano, ex subdirector administrativo.

También Jenny Marte, ex encargada de Proyectos, la ex subdirectora Altagracia Guillén y Rafael Mercedes, exdirector de Contabilidad. También está imputado el ex asesor Miguel José Moya, entre otros.