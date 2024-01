Libro del periodista Miguel Franjul ya está disponible en inglés

El libro "Las nuevas dimensiones del Periodismo", de Miguel Franjul, ya está disponible en idioma inglés. Publicado originalmente en el 2022, este compendio reúne 196 textos de su columna dominical "Reflexiones del Director".

Este libro, que ofrece una visión del panorama periodístico contemporáneo, se ha destacado en el listado de obras más vendidas de Cuesta Libros en el género de Ensayo, en el año de su publicación.

Con la reciente traducción al inglés, Franjul aspira a llegar a una audiencia global, compartiendo las valiosas perspectivas y reflexiones que ofrece sobre el mundo del periodismo y las nuevas tecnologías.

"Las nuevas dimensiones del Periodismo" introduce un nuevo enfoque que marca e impacta a las generaciones que están creciendo en la esfera del Internet. Cada columna se convierte en un tema en sí, de lectura accesible, pero con argumentos sólidos, respaldados por los cambios realizados por otros periódicos de renombre como The New York Times, El País y The Washington Post, entre otros.

El Listín Diario, un medio que ha sabido adaptarse a la era digital, es mencionado como ejemplo de prensa renovada en República Dominicana, manteniendo veracidad y calidad informativa.

Con enfoque introspectivo, "Las nuevas dimensiones del Periodismo" invita a explorar la importancia de la honestidad, la objetividad y la adaptabilidad en un entorno mediático en constante evolución.

La versión en inglés ya se encuentra disponible en la plataforma Amazon en formato digital con un valor de US$8.00 y en pasta blanda con un precio de 20 dólares, brindando la oportunidad de conectar con una audiencia más amplia.