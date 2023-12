El 9.7% de la población dominicana no sabe leer ni escribir

Los datos que arroja la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2022, señala que de 96,757 personas de 5 años o más, el 9.7%, unas 9,385, no sabe leer ni escribir.

Asimismo, explican que del total el 90.3% (87,372) sabe leer y escribir. De las personas encuestadas, 80,718 reside en zonas urbanas y 16,039 en rural.

De 33,712 que residen en el Gran Santo Domingo, un 6.7, alrededor de 2,259, en edades de 5 años o más, no sabe leer ni escribir.

Mientras que de 11,298 entrevistadas en el Distrito Nacional, 5.2%, unas 588 personas manifestaron que no sabían leer ni escribir.

En la provincia Elías Piña, de 544 personas entrevistadas, el 29.8% (162) dijo que no sabía leer ni escribir. En Bahoruco de 966 entrevistadas, un 21.5% (208) no saben leer ni escribir; en Azua de 2,215 personas encuestadas, un 16.4% (363) no sabe leer ni escribir; en la provincia de Barahona de 1,998 entrevistados, el 14.6 (292) dijo que no saben leer ni escribir.

Asimilismo, en el Seibo de 802 entrevistados, el 14.0% (112) no saben leer ni escribir; en Dajabón de 599, el 13.7% (83) dijo que no sabía leer ni escribir; en la provincia Duarte de 2,875 encuestados el 11.2% (322) no sabe leer ni escribir y en Pedernales de 295 entrevistados un 20.5% (61) no sabe leer ni escribir.

15 años o más

La ONE establece en el informe que de 78,928 personas con 15 años o más, el 6.5% (5,130) indicó que no sabe leer ni escribir. El restante sí sabe leer y escribir. De este grupo, un 6.9% son hombres y 6.1% son mujeres.

De 20,822 personas entrevistadas en Santo Domingo, el 4.3% (896) manifestó que no sabe leer ni escribir. En San José de Ocoa de 495 entrevistadas, el 13.7% (68) personas dijo que no sabía leer ni escribir; en Hato Mayor de 711 encuestados, el 8.6% (62) estableció que no sabía leer ni escribir; en Monte Plata de 1,332 encuestados, el 9.4% (125) también dijo que no sabía hacerlo y en Monseñor Nouel de 1,339 entrevistados el 5.3% (71) tampoco sabe leer y escribir.

Asistencia escolar

El informe señala que de 44,626 personas entrevistadas en edades de 5 a 29 años, un 60.1% (26,820) asiste a la escuela; un 37.5% (16,735) no asiste, pero asistió y un 2.3% (1,027) nunca asistió.