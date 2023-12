Miembro de la Defensa Civil denuncia allanamiento irregular a su vivienda

Para evitar que “lo involucren” en cosas ilícitas, un oficial de albergue de la Defensa Civil en el municipio de Enriquillo denunció una acción que, a su entender, es irregular y abusiva por parte de agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) de la provincia Barahona.

Vicente Ramírez asegura que los miembros de la DNCD, sin presentarle una orden judicial y sin tomar en cuenta que allí había niños menores, penetraron a su residencia blandiendo sus armas y alegando que andaban detrás de unos jóvenes y querían saber si él los tenía “escondidos en su residencia”

“Yo soy un hombre serio. No sé a quiénes estaban ellos buscando. Llegaron a mi casa con sus armas en las manos y sin observar que había niños menores y trabajadores penetraron llevando terror a los presentes”, asegura Ramírez.

Dice que al ver la acción de los agentes, les preguntó que a quién estaban buscando porque él solo tiene allí a su familia y los hombres que trabajan con él en una pequeña propiedad que posee, pero estos insistían en que estaban “detrás de unos jóvenes”.

El oficial de albergue de la Defensa Civil en Enriquillo nunca ha estado ligado a ninguna acción fuera de la ley, según dijo.

“Yo no me opongo a que ellos hagan su trabajo. Pero no deben igualarme a mí con gente que se fume su cosa. Ellos que hagan su trabajo, pero que me respeten, yo soy un miembro de la Defensa Civil y a mí me gusta lo legal”, enfatiza Vicente Ramirez en declaraciones al Listín Diario.

Asegura que sintió temor de que a algunos de los agentes que penetró violentamente su vivienda con sus armas en las manos se le escapara un tiro y se le pegara a él o algunos de sus hijos.

Pidió a las autoridades que aclaren esa situación para que no se repitan acciones como esas.

“Yo vivo trabajando para la comunidad, sirviendo y obedeciendo a la comunidad y no puedo estar tapando lo mal hecho”, dijo finalmente el oficial de albergue de la Defensa Civil en Enriquillo, Vicente Ramírez.