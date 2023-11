Comerciante mata a su pareja y se suicida

La comunidad Ojeda, poblado costero que pertenece a Paraíso, municipio de la provincia Barahona, no sale del asombro al enterarse que Ezequiel Terrero Sánchez, alias Quenwuen, un empresario local, mató a su mujer de un disparo en una de las habitaciones de una cabaña de su propiedad, en donde, también, funciona un establecimiento de diversión.

La reacción natural de habitante del pequeño poblado se debe a que Quenwuen, de 54 años, no aparentaba ser violento como para dispararle a alguien, menos a su pareja Yamel Andreina Medina Méndez, de 22.

Este hecho trágico ha consternado a habitantes de Paraíso, Enriquillo y Ojeda, ya que en esas tres localidades conocían a la pareja.

Terrero Sánchez, 32 años mayor que su mujer Medina Méndez, la habría asesinado de un disparo, en una habitación de la cabaña “Villa Moringa”, ubicada en Ojeda, la cual era de su propiedad, donde los dos cuerpos fueron encontrados ensangrentados tirados en el piso.

Al lugar acudió un representante del ministerio público, acompañado del médico legista, miembros de la subdirección adjunta de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía y del departamento de Homicidios, que procedieron al levantamiento de los dos cadáveres.

El representante del ministerio público dispuso que los cuerpos sean trasladados a la regional del Inacif, con asiento en la provincia Azua, para practicarles autopsias y así determinar las reales causas de las muertes.

¡Ay! primo, maté a Andreina, ¿qué hago?

Tras cometer el hecho Quenwuen envió dos notas de voz a través de la plataforma de Whatsapp a su primo “Yevón”, en donde entre sollozos le narraba lo sucedido y le encargaba de algunos asuntos, por ejemplo, el negocio e instrucciones para su mamá, a sus hijos y a la sociedad, la que espera pueda perdonarlo por lo que hizo.

Previamente, el hombre de 54 años, le comunicaba a su primo en la nota de la mundialmente conocida red social que tras matar a su pareja sentimental de 22 años, también se quitaría la vida.

“Primo maté Andreina. La maté primo. Me voy a matá yo también, me voy a matar yo también. ¿qué fue qué hice Dios mío? ¿qué fue que yo hice Dios mío?. ¿qué fue que yo hice, qué hice?. ¿qué hice?. Primo encárguese de la guagua, encargase del negocio”, le dijo Quenwuen en la nota de voz a su primo Yevón.

En un segundo audio, el hombre desesperado y con aparente arrepentimiento, pidió a su primo un último favor: que se encargue de su negocio, sacar la casa de su mamá que hipotecó, vender su vehículo.

Asimismo, dijo que la occisa (pareja sentimental) lo llevó a matarla, pero no entró en mayores detalles del por qué decidió quitarle la vida a su mujer con apenas 22 años, 32 años más joven que él.

“Yevón maté a Andreina, habla con mi mamá para que me perdone, a mis hijos. No aguantaba Yevón. Yevón no la aguantaba. Yevón yo tengo los papeles de casa de mamá hipotecá, donde la mai de Morena, a los hijos míos que la saquen, que vendan la guagua y que la saquen. No aguanté. Ella me llevó a eso….. a matarla y matarme. Lo hice Yevón, sin queré. Yevón lo hice. Yevón a Dios que me perdone, al pueblo que me perdone, la sociedad que me perdone”, dijo en la nota de voz.