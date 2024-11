"OnlyFive" conquista el Festival of Media LATAM con su campaña para Farmacia Carol”

La campaña "OnlyFive" de Pagés BBDO, desarrollada para Farmacia Carol y en colaboración con OMD Dominicana, ha sido galardonada con varios premios en el prestigioso Festival of Media LATAM. El proyecto obtuvo el reconocimiento en las categorías de Best Use of Online, Best Use of Talent y el codiciado Bravery Award, destacándose también entre las Top Performing Campaigns de la región.

Este logro pone de manifiesto la capacidad de la campaña para romper esquemas, llevar un mensaje disruptivo y generar un impacto significativo en el público. Además, Farmacia Carol ha sido destacada como una de las Top Performing Brands del certamen, lo que refleja la solidez y el éxito de su estrategia de comunicación.

Felipe Andrés Pagés, en nombre del equipo de Pagés BBDO, y Joan Landolfi, directora de Mercadeo de Farmacia Carol, recibieron estos premios con gran orgullo, reflejando el trabajo conjunto, la creatividad y el compromiso que hicieron posible este destacado reconocimiento.