Danny Mejía le da la corona de Mister Mundo por primera vez a Puerto Rico

El representante de Puerto Rico en el concurso Mister Mundo 2024, Danny Mejía, ganó este sábado la competencia de belleza masculina.

Al ser llamado, sus compañeros lo abrazaron y lo alzaron en brazos.

Esta es la primera vez que Puerto Rico gana el concurso Mister Mundo. Los representantes de 1998 y 2016 quedaron primeros finalistas.

Previo a ser nombrado Mister Mundo, el boricua cantó la canción You Raise Me Up a soldados de Vietnam, país donde se realizó el concurso.

Los semifinalistas del concurso en el que el boricua se alzó con el triunfo fueron Angola, España y Vietnam, que quedó primer semifinalista.

Mejía tiene 27 años y posee un bachillerato en Ciencias de Salud. Cuenta cuenta con licencia oficial como originador de préstamos hipotecarios en Puerto Rico y Florida.

Como parte de la competencia, Mejía ganó dos minicompetencias de talento y deportes. Además, llegó a los Top 20 en el traje típico, donde lució un look inspirado en el vejigantes del diseñador Héctor Omar.

Mientras que República Dominicana no logró llegar al top 20.