Los 5 aeropuertos manejados por Aerodom: ¿Qué necesitan y en qué estado están?

La extensión del contrato de concesión con la empresa de Aeropuertos del Siglo XXI (Aerodom), busca dejar notables mejoras en cinco de los aeropuertos concesionados, entre las que se incluyen la construcción de nuevas terminales y perfeccionamientos que buscan impulsar el turismo.

Luis José López Mena, director de comunicaciones de Aerodom, explicó hace unas semanas los proyectos que la entidad planeaba desarrollar en los diferentes aeropuertos, en caso de cerrar negociaciones de extensión de la concesión con el gobierno dominicano, cosa que fue anunciada este martes.

Al referirse al contrato de concesión, López afirmó que “por la magnitud de las inversiones se necesita un periodo para poder recuperar las inversiones realizadas”.

De acuerdo con López Mena, se encuentra sobre la mesa con las autoridades dominicanas la creación de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que será moderna y adaptada a las nuevas tendencias.

Aeropuerto. Instalaciones del AILA, en las Américas.

Sobre el aeropuerto destacó que es una infraestructura vieja, la cual se ha venido expandiendo a través de los años y que la concesión, de manera original, lo que preveía era realizar una serie de inversiones para modernizar la terminal existente.

Según sus palabras, esas inversiones fueron realizadas por Aerodom antes de que fuera adquirida por Vinci Airports, asegurando que para 2016 ya se habían completado todos los compromisos del contrato original, por lo que se detectaron una serie de oportunidades de ejecutar proyectores adicionales para seguir elevando el nivel de servicio en el AILA.

El AILA no es un aeropuerto moderno, por lo que Mena aseguró que aunque se hacen proyectos cosméticos, una de las principales limitantes es lo bajo del techo, a diferencia de la tendencia que son los aeropuertos de techo alto.

“No podemos decir una afirmación hasta que sucedan una serie de hitos que esperamos que puedan suceder próximamente, pero lo que estamos trabajando es en poder hacer una terminal que sí esté a la altura de las expectativas y las tendencias. Estamos a la expectativa de poder realizar esa terminal”, mencionó.

Adelantó que “el plan maestro” que tienen para los aeropuertos en el país es que la construcción de la terminal se realizaría mientras la terminal aérea continuaría en funcionamiento.

“Es apostar a la expansión y crecimiento y también mejorar la infraestructura existente… Pero sí estamos trabajando muy de la mano con el gobierno dominicano y todas las autoridades para poder ejecutar todas esas iniciativas en los próximos meses”, externó.

Respecto a las aerolíneas que tendrán participación en esta nueva terminal, afirmó que uno de los principales usuarios sería Arajet, ya que construir una infraestructura que responda a las necesidades del tráfico beneficiaría a la aerolínea dominicana, que apuesta a que Santo Domingo sea un punto de conexión con otros países.

“Esa nueva terminal precisamente lo que va a facilitar son los flujos de pasajeros que viajan en conexión, porque el objetivo que tenemos es poder aprovechar posición geográfica que tiene República Dominicana y particularmente la ciudad de Santo Domingo que es una ciudad modelo a nivel de capacidad infraestructura y potencial”, dijo.

Ante esto, mencionó que análisis y estudios demuestran que el actual centro de conexión para vuelos desde Sudamérica hacia Norteamérica es Panamá; sin embargo, si se hicieran desde Santo Domingo, las aerolíneas se ahorrarían entre un 7% y 15% en combustible porque la ubicación geográfica de Santo Domingo es más favorable para esos vuelos de conexión, “o sea que realmente ese ha sido la apuesta que ha hecho Arajet”.

“Es una apuesta que la ha hecho de la mano de Aerodom como su aeropuerto base y en lo que estamos trabajando es en cómo nosotros crecemos y nos expandimos para responder a ese tráfico adicional que la aerolínea (Arajet) estaría generando en los próximos años”, resaltó.

Otros cinco aeropuertos están incluidos

Aerodom tiene la concesión de otras 5 terminales aeroportuarias: 2 en Samaná (1 aeropuerto internacional y un aeródromo) y uno en Barahona, Puerto Plata y El Higüero, adaptándose a las particularidades específicas de cada uno.

El director de comunicaciones de Aerodom informó que el aeropuerto de Barahona estaría siendo convertido en un centro de reparación de aeronaves, tomando en consideración que este posee una pista de más de 3,000 metros y un espacio geográfico que favorece el que se utilice esa terminal para esos fines.

Respecto a Puerto Plata, su objetivo es mejorar la terminal para favorecer el turismo, así como establecer una conexión entre lo aéreo y los cruceros que desembarcan en la provincia costeña.

“Por ejemplo el caso de Puerto Plata ha tenido un boom de crecimiento con el turismo de crucero, pero todavía los puertos que tienen asiento en Puerto Plata no son bases, es decir, que los turistas que hacen crucero”, no pueden abordar en primer término desde Puerto Plata.

Tras esto, dijo que Aerodom trabaja para lograr que Puerto Plata tenga puertos base y los cruceros puedan recibir turistas desde allí, no solo desembarcar.

“Eso sí que te genera un tráfico aéreo importante porque llegan los pasajeros en avión hasta Puerto Plata para abordar el crucero, luego desembarcan del crucero, hacen una oferta turística complementaria de alguna de las atracciones que hay en la zona y luego regresan a su país de origen desde el transporte aéreo”, argumentó.

Siguiendo el hilo turístico, sigue el aeropuerto de la península de Samaná, proyecto que tendrá como fin recuperar esta provincia como destino turístico.

“Samaná es particular, el aeropuerto tiene capacidad para recibir más de 1.2 millones de pasajeros al año, y ahora mismo solo recibe 100,000 pasajeros, o sea que es un aeropuerto que tiene un potencial de crecimiento importante”, comentó López.

No obstante, expresó que la limitante de Samaná es la cantidad de habitaciones para alojar turistas, debido que, a diferencia de Bávaro o Punta Cana, en Samaná no predominan las grandes cadenas, sino los Airbnbs y hoteles boutique.

“Entonces si yo traigo un vuelo con 400 pasajeros, me llenan todas las habitaciones y hasta que esos pasajeros no salen, no hay capacidad para recibir a otros”, apuntó.

Por lo que, en base a la experiencia de la empresa concesionaria, la recuperación del aeropuerto y la construcción de más habitaciones es algo que debe ocurrir de manera paralela.

Por último, está el aeropuerto El Higüero, que se diferencia de los anteriormente mencionados porque “es un turismo de aviación privada”.

Para esta terminal están trabajando junto al Departamento Aeroportuario para mover ese tipo de turismo que es algo que en el país aún está muy emergente. “Son personas que tienen aeronaves pequeñas y les gusta viajar; yo llego, me estaciono, hago turismo una semana y luego despego a mi país de origen”.

“Esos son modelos de negocios diferentes y lo que estamos trabajando es para que conscientes de la realidad de cada aeropuerto, podamos expandir y explotar el potencial que tiene cada terminal al 100%”, finalizó diciendo José Luis López.