Omar Fernández oficializa candidatura por senaduría del Distrito Nacional

El diputado por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, oficializó su candidatura a la senaduría del Distrito Nacional para las elecciones del próximo mes de mayo.

Mediante un audiovisual difundido en las redes sociales y canales de televisión, el hijo del expresidente de la República expresó que esa candidatura será “el desafío más grande de su vida” pero que está consciente de que “el esfuerzo valdrá la pena”.

“Hoy me presento ante ustedes para pedirles una vez más su confianza. Pero esta vez, no le hablo solo a la Circunscripción que me hizo diputado. Hoy se lo pido a toda la capital. Y es por esto que, con toda mi fe puesta en Dios, con mucha ilusión en el porvenir y decidido a dar toda mi energía por Santo Domingo, les confirmo que me presento como candidato a Senador del Distrito Nacional”, expresó Fernández quien por igual será el candidato de la “Alianza Rescate RD” y aparecerá en las casillas de Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

El actual diputado por la circunscripción uno de la capital dominicana se estaría enfrentando a la senadora Faride Raful, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el torneo electoral del 19 de mayo por esa curul en la Cámara Alta del Poder Legislativo.

“No vinimos a construir una propuesta para ganarle a otra. Estamos aquí porque nos mueve lo mismo que a cada capitaleño; queremos liderar transformaciones profundas y esperadas por los dominicanos. Llegan momentos donde toca quebrar con viejas prácticas. Cosas que ya hoy sencillamente no pueden ser. La nueva visión de la política se construye saliendo de los despachos y el micro mundo político, para poder conectar con un pueblo que busca respuestas urgentes a sus problemas más básicos”, manifestó el legislador.