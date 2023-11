Comienza la tercera edición de la Jornada de Comunicación Corporativa en PUCMM

Comenzó ayer la tercera edición de la Jornada de Comunicación Corporativa, espacio de aprendizaje organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y su Escuela de Comunicación, con la asistencia de decenas de empresarios, personalidades y estudiantes de grado y postgrado.

Con el lema "Gestión de la Reputación e Intangibles Institucionales y Empresariales", la Escuela de Comunicación inauguró esta jornada que se desarrollará desde el 7 hasta el 9 de noviembre de 2023.

Estas actividades tienen el objetivo de fomentar el desarrollo de competencias en el manejo de la reputación, los intangibles de las instituciones y las empresas.

Así como también que los alumnos, investigadores y directores de Comunicación (Dircom) tengan la oportunidad de intercambiar estrategias y compartir casos de éxito manejados por las marcas.

Las palabras de honor estuvieron a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, el profesor Mariano Rodríguez, quien indicó que la PUCMM promueve este tipo de espacios científicos de intercambio entre profesionales y estudiantes para colocarlos de frente a la práctica empresarial como referente nacional en esta área del conocimiento.

Ana Bélgica Güichardo, directora de la Escuela de Comunicación de esta academia en Santo Domingo, expresó que esta actividad se desarrolla cada año para promover la profesionalización en la carrera de Comunicación Corporativa en el país.

Además, dijo que esta iniciativa, en poco tiempo, se ha convertido en un referente para estudiantes, instituciones y empresas multinacionales.

Por otro lado, Luis Martín Gómez, en representación de la Asociación de Directores de Comunicación Corporativa (ASODIRCOM), valoró de manera positiva este espacio repleto de conocimientos, ya que es un punto de encuentro para este sector en crecimiento.

Eduardo Valcárcel, encargado de Newlink en el territorio dominicano, fue el orador invitado y abordo el tema de la “Gestión de la Reputación e Intangibles Institucionales y Empresariales”.

Invitación abierta

Este es un evento gratuito para estudiantes de grado y de postgrado de todas las universidades y profesionales de cualquier área. Para participar estos solo deberán llenar el formulario disponible en las redes de ExprésatePUCMM, publicado el link de la biografía de Instagram, para asegurar su cupo.

Durante esta actividad participaron expertos y líderes en el campo de la comunicación corporativa, además de los patrocinadores, tales como Banreservas, Grupo Universal, Banco Central, Banco Popular, Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPEM), Agua Planeta Azul, Grupo Ramos, Ege Haina y How To Be a Brand.

Para obtener más información sobre la Jornada de Comunicación Corporativa 2023, favor comunicarse con la Escuela de Comunicación: Teléfono: 809- 535-0111 Ext 2197 o en la página web https://jornadacorporativacom.pucmm.edu.do