Premian al país en turismo

Vuelven a reconocer al país como primer destino en recuperar el turismo post pandemia

en el marco de la inauguración de la feria WTM Londres 2023, ForwardKeys, la plataforma de inteligencia de viajes pionera en determinar tendencias y estadísticas de viajes a nivel mundial, reconoció, por segundo año consecutivo, a República Dominicana como el destino #1 en la recuperación del sector turismo, comparando el 2023 vs 2019, en su reporte 2023 Global Travel Trends.

El reconocimiento fue recibido por el ministro de Turismo, David Collado, quien se encuentra agotando una agenda de trabajo en la mencionada feria.

Según este informe, que reporta la evolución del comportamiento del viajero y del sector turístico, República Dominicana muestra un incremento en llegadas internacionales de un 56% en reservas de boletos aéreos en el periodo enero-marzo 2024, en comparación a las mismas fechas en 2019, lo que posiciona al país nuevamente como líder global en la recuperación del turismo post pandemia.

Estos resultados son parte de las acciones estratégicas que viene desarrollando República Dominicana, para lograr rápidamente la recuperación del sector turismo pasada la pandemia del Covid-19 en 2020, impulsando mercados no tradicionales y la promoción de nuevos segmentos como lujo, deportivo, romance, wellness, entre otros, reflejándose en el reporte cambios de comportamiento del viajero con incremento de interés en nichos de valor.

El ministro de Turismo, David Collado, expresó su satisfacción de iniciar la agenda de la feria WTM en Londres con un reconocimiento de esta magnitud. “Ser #1 del mundo, una isla en el Caribe de 10 millones de habitantes, nos llena de orgullo y satisfacción”, comentó Collado.

El director senior de inteligencia de Forward Keys, Juan Gómez García, al hacer la entrega del reconocimiento, resaltó los logros del país con las siguientes palabras: “tenemos que destacar la estrategia de marketing que ustedes realizan para llegar a los mercados premium (…) esas y sus demás estrategias está repercutiendo de manera directa en el aumento de llegadas de este año versus años anteriores”.

República Dominicana este año proyecta cerrar con la llegada de 10 millones de visitantes por primera vez, lo que sumado a este reconocimiento demuestra el gran crecimiento del país en el turismo.

primero del caribe

En junio 2023, el portal de la Presidencia resgitra que la famosa web Trip Advisor publicó su premiación de Traveler’s Choice Best of the Best 2023, en la cual reconocen al país como el noveno destino turístico más popular del mundo, y el primero del Caribe.

La publicación coloca a República Dominicana al frente de los países del Caribe, seguido por Aruba, Jamaica, Puerto Rico y St. Marteen, los cuales completan el top 5 del ranking regional.

A nivel mundial, la República Dominicana es el único destino que sale en el top 10 como país, mientras que los demás destinos son ciudades, lo que obedece a la estrategia de posicionamiento de la marca país.