Hugo Beras rompe en llanto al detallar efectos en su vida personal tras medida de Contrataciones Públicas

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, rompió en llanto al detallar los efectos que han tenido en su vida personal los cuestionamientos públicos a su dirigencia tras darse a conocer la medida dispuesta por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).

De acuerdo con Beras, la intervención de la DGCP en el avanzado proceso de licitación para la mejoría del Centro de Control de Tráfico y la red de semáforos del Gran Santo Domingo le ha afectado en un 100% en su vida personal, sobre todo por tener una hija de 13 años, quien le cuestiona.

“Me siento muy claro de que todo se ha hecho de manera correcta, yo no creo que aquí haya un tema personal. La verdad que me ha afectado en lo personal al 100%, no te puedo decir lo contrario, yo tengo una hija de 13 años que se cuestiona”, señaló el funcionario durante una entrevista en el programa de la cadena RCC Media, El Sol de la Mañana.

Una vez más, Beras defendió la dignidad del proceso de compra y afirmó que había estado haciendo las cosas de forma correcta, sin violar la ley, por lo que encontrarse en una situación de está naturaleza lo lleva a cuestionarse.

“Uno haciendo las cosas correctamente, entonces uno dice al final, tanto sacrificio.. Todas las decisiones que uno toma en una institución como esta, son decisiones adversas a todo… Pero estamos haciendo las cosas bien, no estamos violando la ley, y tu te encuentras con una situación de esta naturaleza, aún haciéndolo bien, entonces uno mismo a veces como que se cuestiona”, manifestó Beras un tanto alterado durante el encuentro telefónico que fue transmitido por radio.

Además, negó que lo ocurrido se producto de algo personal de parte de Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones.