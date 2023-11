"Temo por mi vida, la de mi hija de 15 años, mi nieto, mis familiares", clama la madre de Johanka

"Me quitaron mi vida frente a mis ojos", decía con voz ronca y desconsolada la madre de la joven Johanka Nataly Montero Sánchez, muerta a tiros la noche del sábado por miembros de una presunta banda delincuencial del Quilombo, en Los Mina, en Santo Domingo Este.

La señora Anyelina Sánchez Reynoso pidió ante la cámara de LISTÍN DIARIO que sean detenidos los individuos que conforman la pandilla para que no sigan las muertes, debido a que la banda amenazó con que "seguirán matando".

Sánchez Reynoso narró que la muerte de su hija mayor se produjo cerca de la 10:20 de la noche del primer sábado del mes de noviembre, cuando dos hombres se desmontaron de una motocicleta y uno de ellos arremetió a tiros contra la joven.

En familia, todos ellos estaban sentados frente a su casa, que queda en la calle Sánchez, esquina calle Moca, del barrio Puerto Rico, en Los Mina, tomándose unas cervezas cuando pasó un vehículo varias veces y luego la motocicleta con los sicarios.

Tenía su hijo en brazos

La mujer dijo que en el momento en que le pegaron varios disparos, la joven cargaba a su hijo de 7 años en sus piernas, todos tuvieron que correr y "yo no pude hacer nada, ni meterme en el medio".

Previo al suceso, la madre relató que fue dos veces a las fiscalías de La Felicidad y Los Tres Brazos, puesto que estaban siendo amenazados de muerte por parte de la supuesta banda delincuencial.

"Hablamos también con la gente de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Dicrim) porque estábamos siendo fuertemente amenazados", dijo Sánchez Reynoso.

Aseguró que llevaron pruebas de bala, porque "venían a cada rato y tiraban tiros... Los vecinos por aquí estaban con miedo", sin embargo, las autoridades no reaccionaron.

Dijo que "ellos saben quiénes son: "Robertico", "Crisbelto" y "Mimi"... los responsabilizo por la muerte de mi hija, porque mi hija se enfrentó con Mimi, pero no le hizo nada... Ponle una querella, pero no me la mande a matar", expresó la madre de Johanka.

Relató que fue el sábado pasado cuando su hija, por defender a su primo Estarlin Manuel Sánchez, se vio involucrada en el conflicto.

"Son de bandas contrarias. Ellos mandaron a matar a mi sobrino y mi hija se metió cuando el hombre se desmontó del motor y el sábado siguiente vinieron por mi hija", narró.

"Temo por mi vida, por la de mi hija de 15 años, de mi nieto, mis familiares", dijo la mujer.