Serie 23: Egresados longevos de liceo en San Pedro de Macorís honran la labor de sus maestros

“Nos enseñaron con su educación, su firmeza, sus clases, a veces uno como muchacho no entendía esa situación, pero ellos nos enseñaron a nosotros la humildad, la educación, que las personas se trataban por lo que eran y no por lo que tuvieran, y todas esas cosas influyeron en que hoy nosotros lo recordemos con cariño”, expresó Ocha Caminero miembro de “Serie 23”.

Este grupo integrado por egresados longevos del Liceo José Joaquín Pérez de San Pedro de Macorís en los 60, se reunieron este sábado para reencontrarse y honrar a sus educadores, que con esfuerzo les enseñaron tanto.

En el encuentro que tuvo lugar a las 11 de la mañana en el Taquito Norteño, donde más de 70 personas que estudiaron en este centro educativo se reunieron para compartir vivencias de sus vidas personales, reconectar con sus compañeros y exaltar la labor de quienes fueron sus profesores.

Aprovecharon la ocasión para hacerles un llamado al ayuntamiento y a las autoridades locales para renombrar algunas calles de San Pedro de Macorís con el nombre de los educadores que tanto contribuyeron a su formación escolar.

Con respecto a los maestros actuales, Caminero comentó: “En todo hay de todo. Los maestros de ahora tienen otra forma más moderna, mucho más fácil para ellos, ahora hay una cantidad de facilidades y los maestros de ahora yo encuentro que sí que ellos tiene (vocación) y dan lo que deben”.

Refiriéndose a que actualmente hay maestro con vocación, aunque tal vez aparezcan algunos que no, mientras que sobre el tema de violencia en las escuelas comentó que puede tratarse de que ahora no se le ve con respeto a las figuras de autoridad y que ya no se le permite a los maestros corregir con la “vara”.

Nombre de la organización

Caminero expresó que denominaron al grupo de esta forma porque es el número de serie que tienen las cédulas de los petromacorisanos, por lo que lo utilizaron como identificación.