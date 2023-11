Ex empleados del CEA se manifiestan dentro y fuera de la Catedral

El interior y el exterior de la Catedral Primada de América vivió este viernes un ambiente desfavorable por una manifestación de personas que fueron desvinculadas del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y reclaman sus prestaciones laborales.

Los manifestantes aprovecharon el escenario de una misa de acción de gracias de Bienes Nacionales, institución que rige el CEA, por su 75 aniversario y en la que estuvo presente su director, Rafael Burgos Gómez.

Massiel Ortiz, una joven de unos 30 años logró entrar a la Catedral hasta la parte delantera con el objetivo de hacer su reclamación; sin embargo, al momento de que el sacerdote Benito Ángeles Fernández dio La Paz, miembros de la institución la sacaron a la fuerza.

“Ellos vienen aquí como los más cristianos, pero ¿y los trabajadores que Burgos botó con más 30 años trabando ahí y sin un peso? Ahhh… muy bueno venir aquí como el más santo y querer sacar a los pobres infelices. Yo duré ocho años ahí y no me dieron un peso para botarme”, vociferó Ortiz.

Video El interior y el exterior de la Catedral Primada de América vivió este viernes un ambiente desfavorable por una manifestación de personas.



Varios empleados de la entidad pública trataron de forma brusca a la dama, llegando a tildarla de “loca e irrespetuosas.

Al igual que la joven, un grupo de ciudadanos se mantuvo a las afueras de la iglesia con pancartas donde se leía: “Burgos no me robes más” “págame lo que me corresponde no más”.

Al finalizar la misa, miembros de la prensa dialogaron con el director de la entidad, quien atribuyó al acto de manifestación como “asunto de partidos políticos opositores”.

“Hoy publicamos la tercera lista de prestaciones entregadas, esas personas son simpatizantes de otros partidos que vinieron aquí a dañar el solemne acto”, dijo Burgos.

Además, agregó que, a quienes no se les hayan pagado es porque el Tribunal no ha autorizado el pago.