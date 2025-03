Comunitarios protestan por renovación de titulación de sus terrenos frente al Palacio Nacional

Decenas de comunitarios de La Pared y El Carril del municipio Bajos de Haina realizaron una protesta frente al Palacio Nacional para exigir la renovación de los títulos de sus terrenos provisionales por definitivos. Los vecinos alegaron que sus tierras desde el 2022 están a nombre del exgeneral Héctor Rojas Canaán.

Con pancartas, copias de los títulos de sus parcelas y al ritmo de "¡Titulación es lo que queremos!", desde tempranas horas, la comunidad hainera se asentó en los alrededores del Palacio, lugar que consideraron el ideal para realizar la manifestación.

Además, también claman para que las autoridades inmobiliarias ofrezcan una explicación de cómo los terrenos cambiaron de dueño.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, expresó que tienen títulos provisionales desde el año 2003 y exigen la titulación definitiva. Indicó que desde el 2022 sus vecinos dejaron de ser dueños de las parcelas.

"Ese hecho de vender los títulos de una comunidad, con los moradores dentro, es injusto. No sabemos cómo esa persona adquirió nuestra titulación y es por eso que peleamos por nuestros derechos", dijo.

Amas de casas protestan por titulación de sus tierras.Elkys Cruz

Según las palabras de los protestantes, esta no es la primera vez que la comunidad del municipio Bajos de Haina se moviliza hasta el Palacio Nacional para obtener la atención del presidente Luis Abinader y exigir los títulos de sus terrenos, debido a que alegaron que desde el año 2023 están realizando las mismas manifestaciones.

“Es mejor resolver y no ver una protesta a diario. Si no hay solución, no habrá paz para el Gobierno, advirtió Mercedes, al tiempo de decir que las protestas continuarán hasta que las autoridades inmobiliarias ofrezcan una solución oportuna.

A esta manifestación también se unió el exalcalde de Quita Sueño y actual diputado de Haina, por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Antonio Brito, al igual que una comisión del Bloque Frente Popular y residentes de comunidades aledañas a La Pared.

Exigen una investigación

Los comunitarios de La Pared, según explicaron a los reporteros del LISTÍN DIARIO, el sector está conformado por más de 20 mil familiares, por lo que durante la protesta anunciaron que enviarán una solicitud para que la Procuraduría de la República realice una investigación que detalle el proceso de titulación de los terrenos.