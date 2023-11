Leonel propone crear “bonos especiales” en noviembre y diciembre para amortiguar altos precios de alimentos

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo que por donde quiera la gente se queja de que no hay dinero en las calles y el precio de los alimentos está muy elevado, lo que representa dificultad para poder conseguirlos.

"Por donde voy la gente me dice: Leonel, no hay dinero en la calle y la comida está muy cara y Tienen razón. El 49% de los dominicanos ha tomado prestado para comprar alimentos. Nuestra gente no se merece eso. Vamos a darle solución, ¡sin más excusas ", aseguró Fernández a través del video publicado la noche de este martes.

Para ello, el mandatario propuso la creación de un “bono especial” de RD$1,500 para el mes de noviembre y otro de la misma cantidad para diciembre.

“Con esto ayudamos a las familias dominicanas hoy y, también garantizamos que en las navidades tengan comida en la mesa. Esa inversión social, representa menos del 50% de los recursos destinados a la promoción del candidato presidencial del PRM. Esta ayuda equivale tan solo al 0.3% de los préstamos que tomó este gobierno y que no sabemos a dónde fueron a parar", dijo el aspirante a la presidencia.

"Nuestro país necesita menos gastos en intentos reeleccionistas y más inversión para nuestro pueblo ¡De eso se trata!", exclamó.