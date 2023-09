La reacción del padre de la niña recién nacida raptada en Santiago tras su recuperación

Adrián López, padre de una menor recién nacida que fue raptada este lunes en la maternidad Renée Klang de Guzmán, en Santiago, habló ante los medios de la prensa sobre la posible razón del secuestro.

“Me dijeron ayer como que ella había parido hace poco y se le había muerto su niño o niña, no sé, seguro lo hizo por eso, pero aún no me han dicho nada”, contó López.

Lleno de impotencia, el padre narró que al revisar las cámaras pudieron contactar que una mujer entró a la recién nacida en un bulto y se marchó con ella con rumbos desconocidos.

Agregó que pudo ser impulsado por la confianza que le generó a la madre de la menor, con quien ella estuvo conversando antes de raptarla.

“Ella le dijo a la madre de la niña que ella también tenía una niña ahí, entonces al ella estar ahí en la misma condición, como que sintió un poco de confianza, no es debido, pero a ella decir ver que no dejan entrar a nadie sin cédula pues se confió, y bajó de un pronto a declararla y cuando sube ya la niña no está ahí”, explicó el padre.

En sus declaraciones, emitidas este martes, Adrián expuso que todavía las autoridades no le han dejado ver a su hija, quien ahora permanece en ProFamilia y tiene detrás un personal de Conani para indagar el caso, lo que preocupa al progenitor.

“Me dicen como que Conani está por meterse en eso, pero es que eso no fue negligencia de nosotros, fue negligencia de ellos, que dejaron pasar a la señora sin revisarla y sin nada, entonces ahora me lo quieren 'poner en China' a mí, cuando yo simplemente lo que soy es un padre trabajador, que estoy luchando por mi familia”, dijo López.

Por este hecho las autoridades identificaron dos personas como responsables, quienes se encuentran detenidas.

Se trata de Julio Ángel Sena Ferreras, de 27 años, y Yanaire Cristina Puello Cabrera, de 44.