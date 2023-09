Rosa Paccagnella Capuzzo: criminóloga que venció la osteogénesis imperfecta

El 23 de septiembre no volverá a ser una fecha común y corriente en la vida de Rosa Paccagnella Capuzzo, una joven quien a pesar de padecer de “osteogénesis imperfecta” (trastorno genético en el cual los huesos se fracturan con facilidad) se graduó en la 75ta graduación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

En la ceremonia de graduación realizada el sábado, la Paccagnella Capuzzo obtuvo su título tras culminar la maestría criminología, luego de dos años cargados de retos que en momentos le hicieron ver la disertación como una vía de escape.

No obstante continuó firme e hizo como el roble, que “se dobla pero se mantiene en pie”.

La formación de Capuzzo inició varios años atrás, cuando se matriculó en la carrera de derecho, la cual sirvió de antesala para lograr su sueño de convertirse en una especialista en criminología.

“La criminología es una ciencia que siempre me ha gustado, desde los 8 anos de edad. Primero uno empieza estudiando derecho y luego uno hace la especialidad”, manifestó.

Motivación

La motivación de la criminóloga fueron “los problemas sociales, el estudio de la sociedad, del delito y los que lo comenten para así crear una especie de base y así diseñar un plan de prevención”.

Dificultades

A pesar de su motivación, no todo fue color de rosa y es que a aparte de la osteogénesis imperfecta, la cual le dificulta su movilidad, hubo momentos en los que “se vio afectada mentalmente al ver un divorcio en lo que ella estudia con las cosas que van pasando en la actualidad”.

Otra dificultad fue su movilidad bastante limitada y debido a la fragilidad de sus huesos, el trasladarse de un lado a otro representaba gran riego para ella.

“Uso un bastón para movilizarme ya que yo tengo una condición que se llama osteogénesis imperfecta, es una condición congénita huérfana , es decir, no tiene cura, entonces cuando está lloviendo, o hay piedras con las cuales puedes tropezar en el camino por mi fragilidad me podría quebrar un hueso entonces uno tiene siempre que hacer el doble de esfuerzo” explicó.

Respecto al trato de sus compañeros universitarios, maestros y demás empleados les agradece por el "trato" y "la empatía".

“No me puedo quejar, la universidad es muy atenta, me asignaron un parqueo, mis compañeros siempre han estado muy atentos de si necesitaba algo, tengo unos ángeles que me protegen”. Dijo

La joven aprovechó para expresar que “le gustaría trabajar en un departamento criminológico en la parte investigativa o dentro de la procuraduría, ya que estamos en pañales dentro de esa ciencia”.

Finalmente, instó a los jóvenes a “codearse con personas que le brinde apoyo y que compartan los mismos ideales que le ayuden a seguir para adelante”.

Osteogénesis imperfecta

La osteogénesis imperfecta se presenta en uno de cada 10 a 20 mil nacimientos a nivel mundial, por ende se considera una enfermedad rara. El 6 de mayo es el Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta.