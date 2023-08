Gobierno utilizará recursos “especiales” para paliar impacto de tormenta tropical Franklin

Luego de que el presidente Luis Abinader sostuviera una reunión en el Palacio Nacional con sus principales funcionarios y los organismos de emergencia, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el jefe de Estado solicitó un levantamiento de los daños, así como de los planes operativos de cada una de las instituciones a partir de la fecha, para atender cada una de las vicisitudes que quedaron con el paso de la tormenta Franklin.

Paliza dijo que para paliar las consecuencias de este fenómeno atmosférico serán utilizados recursos “especiales” o “extraordinarios”, como manera de dar respuesta inmediata.

“Estos acontecimientos generan presión en la función pública o sobre el gobierno que no estaban previstos. Siempre las instituciones, por menor que sea, incurren en gastos extraordinarios no presupuestados y no pensados y es evidente que el gobierno tiene que hacer uso de esas herramientas que el propio presupuesto y las leyes prevén para suplir esas necesidades”, dijo el funcionario.

Aseguró que es parte de la “ingeniería” que se está haciendo en este momento para conocer “cuáles son las necesidades reales, de acueductos, obras públicas, las Edes, que son los daños más voluminosos en cantidad de recursos” y se pueda hacer toda la intervención.

Video Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.



Asimismo, dijo que realizan una intervención inmediata en el Gran Santo Domingo en las barriadas más afectadas con la entrega de raciones.

Paliza dijo que se instruyó a que sean reparados los circuitos y acueductos que resultaron afectados.

“No quedará un dominicano que de una forma u otra resultó afectado, que el gobierno no vaya en su auxilio. Haremos dentro de la mecánica de función pública y en el esfuerzo de los próximos días todo lo necesario para que cada dominicano afectado pueda sentir la mano amiga”, afirmó el funcionario.