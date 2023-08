Ayuntamiento Santiago desacata sentencia civil le ordenó pago a un albañil por servicios prestados

El ayuntamiento de Santiago no ha ejecutado una sentencia de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial, que lo condenó a pagar al albañil Tomás Reyes Acevedo RD$ 2,426,317 por servicios prestados durante la gestión del cabildo en el período 2010-2016, durante la gestión de Gilberto Serulle, más un interés judicial del 1% a partir de la interposición de la demanda.

La sentencia número 365-2021-SSEN-00192, del 6 de julio de 2021, se convirtió en definitiva, debido a que no fue apelada por el Ayuntamiento.

La sentencia le fue notificada al ayuntamiento, representado por el alcalde Abel Martínez, el 28 de julio del 2021, mediante el acto número 220/2021, instrumentado por el alguacil Jairo Fermín.

Al no lograr el pago de la condena, Reyes Acevedo interpuso una acción de amparo de cumplimiento, que fue acogida por la Presidencia de la Cámara Civil de Santiago, mediante la sentencia número 0514-2022-SSEN-00027, del 28 de abril del 2022.

Ese fallo ordenó al cabildo cumplir con la condena civil, y además le impuso el pago de una astreinte de RD$ 20,000 pesos diario por cada día de retraso en la ejecución de la decisión.

El abogado Mayobanex Peña, representante legal del reclamante, informó que ahora están solicitando la liquidación de esa sanción económica (astreinte), por el tiempo en que se ha demorado la ejecución de la decisión.

Expuso que lleva 3 años gestionando el pago de los montos condenatorios, sin éxito.

“Tengo 3 sentencias a favor y aún así persiste el desacato y la arbitrariedad”, deploró.

Sostuvo que ahora está esperando el fallo sobre la demanda en liquidación de astreinte de 20,000 pesos que le impusieron al cabildo.

Indicó que el caso no llegó al Tribunal Constitucional porque el ayuntamiento no apeló la decisión, por lo cual se convirtió en definitiva, y no es susceptible de ningún tipo de recursos.

“Se trata de un compromiso de la gestión 2010/2016, por un servicio de construcción que prestó el maestro constructor Francisco Tomas Reyes Acevedo que el Alcalde Abel Martínez por el principio de continuidad del estado debe pagar”, puntualizó Peña.