Abogan por más vigilancia en instalación de depósitos de combustibles tras explosión

La presidenta de la Fundación Sur futuro, Melba Grullón, manifestó que las autoridades deben de prestar más atención al proceso de instalación y el lugar donde son los colocados los depósitos y bombas de combustibles del país.

"La gente no puede vivir en paz porque no hay una gente que te quite un cable, ni alguien que te esté vigilando ese gas, dónde estaban todos esos ductos y todas esas cosas, esto es constante y alguien tiene que hacer algo ya, yo sé que el Gobierno anunció está haciendo mucho pero yo siento ya que es una deuda que nosotros debemos de pararla", expresó Melba Grullón, quien ofreció una rueda de prensa tras estar en la zona cero de la explosión en San Cristóbal que ha dejado un saldo de 28 víctimas fatales hasta el momento.

S.O.S San Cristóbal

Grullón realizó esa rueda de prensa para anunciar, en compañía de Jatna Tavares e Iván Ruiz, la realización del tele maratón "S.O.S San Cristóbal" el cuál será transmitido por Color Visión, Radio Y Televisión Dominicana y otras cadenas televisivas entre las 12 del mediodía y las cinco de la tarde, en búsqueda de recaudar recursos y materiales que se necesiten en la zona de desastre.

De acuerdo con Grullón, un levantamiento realizado determinó que se necesitan 100 cascos para los rescatistas; además de 100 botas, chaquetas, pantalones y guantes. Igual se necesitan herramientas como hachas, mandarrias, carretillas, un dron, camiones, etc.

Al tiempo que se hará la gestión para obtener raciones alimenticias para los trabajadores de la zona cero. Junto a bebidas hidratantes.

Para los afectados se estarán procurando medicamentos para sus tratamientos además de que se recibirán transacciones bancarias mediante las diferentes entidades financieras, como el Banco de Reservas y el Banco Popular.

“Lo sucedido en San Cristóbal debe llamarnos a una reflexión muy profunda, pues no es la primera vez que una población sufre por un evento causado por unos equipos que nunca debieron estar en medio de una zona poblada”, añadió Grullón.