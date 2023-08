Resultados del Censo serán anunciados este jueves

Alrededor de nueve meses habrán pasado cuando próximo a las 10 de la mañana en el auditorio Salomé Ureña del Banco Central, las autoridades den a conocer los resultados X Censo Nacional de Población y Vivienda.

A finales del mes pasado, tras varias semanas de especulaciones, el Gobierno anunció que la Oficina Nacional de Estadística (ONE) daría a conocer los resultados; resaltando en ese comunicado de prensa que “el compromiso de las autoridades” es “utilizar esos datos precisos y actualizados para beneficio y bienestar de todos los dominicanos. La disponibilidad rápida de los datos del censo permitirá al gobierno tomar decisiones informadas y focalizadas, beneficiando a los ciudadanos en todos los aspectos de la vida social y económica”.

"La República Dominicana seguirá avanzando hacia un futuro más informado para construir una mejor sociedad", concluía Homero Figueroa, vocero del Gobierno y en el encargado en ese momento de dar la noticia.

Se recuerda que al momento de su aplicación, las autoridades indicaron que los resultados de ese censo serían entregados durante el primer trimestre de este año, sin embargo, antes de terminar la aplicación ya afirmaban que este sufriría un “retraso” debido a los diferentes inconvenientes acontecidos durante el inicio del proceso.

Los resultados serán dados a conocer cuando aún faltan empadronadores y personal que trabajó en el proceso por recibir el pago de sus servicios; igual a finales de julio, la ONE señaló que concluyó con el proceso de depuración y verificación para ejecutar los pagos pendientes; al tiempo que explicó que “debido a incidencias predecibles y otras contingencias en el terreno, estos pagos quedaron como una deuda que debía someter a las instancias correspondientes puesto que, la ley orgánica de presupuesto para el sector público No. 423-06, no permite que se pasen los recursos de un año a otro”.