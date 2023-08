Denuncian atropello en fiesta de Los Alcarrizos

La fiesta realizada en el sector Santa Bárbara, del municipio Los Alcarrizos, el pasado domingo en horas de la noche, continúa generando controversia, luego de que la Policía Nacional emprendiera un operativo, encabezado por fiscales de Santo Domingo Oeste, donde además de allanar y confiscar armas de fuego y bebidas alcohólicas, según el propietario del centro nocturno supuestamente afectado, los agentes atropellaron a todos los asistentes.

Alberto Hernández, dueño del bar, aseguró a miembros de la prensa que las autoridades policiales, durante la intervención, sustrajeron mercancías correspondientes a su comercio sin autorización alguna. Hernández explicó que el evento había sido programado con antelación, debido a que la motivación principal fue honrar a los padres. Sin embargo, los agentes del orden confrontaron la situación de una manera adversa. “Eso estaba anunciado desde hace varios días con pancartas del artista y ellos vinieron tirando tiros como que era una banda que había aquí”, declaró. Manifestó que los organismos de seguridad, los cuales participaron en el operativo, eliminaron las cámaras de seguridad y recopilaron los aparatos videos para garantizar que la verdad no salga a la luz.

Video El apresamiento de 371 personas, entre estas 50 menores, en una fiesta clandestina en el sector Santa Bárbara, del municipio Los Alcarrizos, fue reportado ayer por la Policía Nacional.



“Se llevan los DVR para que la gente no vea el robo que ellos hicieron, porque tú no me vas a decir a mí que ellos van a ir a un sitio de vender bebida y se va a llevar los Whiskies, la cerveza y los cualtos”, dijo Hernández mientras puntualizaba que también agruparon los celulares de las personas que estaban disfrutando para que no existiera forma de divulgar las acciones.