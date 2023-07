Madre cumple su sueño de convertirse en camionera

Como “un sueño cumplido", así considera Giselle Pujols el hecho de haberse certificado el sábado como conductora de vehículos pesados y seguridad vial, a través del programa impartido por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

“Este es un sueño que he tenido hace mucho tiempo, pero no había una escuela y tampoco daban curso, por eso cuando me llego la información de mano de un señor que me la llevó al lugar, estuve bastante contenta e inmediatamente vine a tomar el programa”, dijo la egresada, quien además expresó que “se sintió agradecida de Dios por la acogida que ellos le dieron”.

La fémina, quien también es licenciada en Educación Básica, decidió tomar el camino de la conducción de vehículos pesados en lugar de impartir lecciones en un aula de clases, ya que desde siempre “soñaba con manejar un camión”.

Pujols a pesar de que actualmente está desempleada, se siente "plenamente feliz" por su más reciente logro, al tiempo que se mantiene en búsqueda de un trabajo que consista en manejar un camión. Mientras tanto, sigue cociendo y realizando elementos decorativos para el hogar como cortinas.

La madre de dos pretende a futuro convertirse en una empresaria con un negocio de camiones.

Sacrificios

Para llegar a obtener su pergamino, la recién graduada confesó que tuvo que sacrificar lo más importante para ella, es decir, su familia, la cual está compuesta por sus dos hijos y esposo, quien reside fuera del país.

“Tengo mi familia compuesta por dos hijos, y mi esposo, que reside en Norteamérica, y la he tenido que sacrificar en cierto modo por el mismo asunto del curso”, explicó.

Manifestó además que “cuando inició el curso, el profesor a modo de broma me decía: 'tú vas a perder tu marido, tu esposo te va a botar', y ciertamente noté un cambio en él luego de iniciar el programa, ya que cuando viene me gusta aprovechar el tiempo con él, algo que me impedía el programa”, dijo.

Asimismo, reconoció la gran ayuda que le han brindado sus hijos durante esta nueva etapa.

“Mis niños me han apoyado, ellos se han hecho cargo del negocio que tengo mientras estaba en el curso”, expresó.

Dificultades

A pesar de que Pujols considera más fácil “manejar un camión que un carro”, al principio le fue difícil adaptarse a las lecciones al punto de que le paso por la cabeza desertar, pero se mantuvo firme, lidiando con algunas dificultades que se le presentaron en el trayecto.

Otra de las dificultades era “el transporte, por eso le gustaba más ir por la mañana, porque cuando iba al curso en ese horario solo tenía que tomar un carro a diferencia de la tarde que eran dos”, eso aparte de sacrificar a su familia.

Estigmas sobre las “camioneras”

Sobre el estigma que se tiene sobre las mujeres que manejan camiones o son “camioneras” aseguró que no ha sufrido ninguna señalización o estigmatización.

“En cuanto a los señalamientos sobre mi orientación sexual, realmente no he tenido ese problema, solo algunas personas que algunos se alarman y dicen: 'Ay, una mujer manejando un camión, eso no es de una mujer'””.

Acerca el curso

En cuanto al programa, Pujols comentó que “es un programa totalmente gratuito que dura 6 meses (tres prácticos y 3 teóricos), solo se llena una solicitud y luego ellos te llaman, y ya culminado el programa se puede salir a manejar camiones como algunos casos que de aquí salen a trabajar para el muelle y otras empresas”.

Mensajes a las mujeres

Durante el acto de graduación, el presidente de la República, Luis Abinader, aprovechó la ocasión para motivar a las personas, en especial las mujeres, a no ponerse límites y salir en busca de sus metas.

“Nunca es tarde para empezar, los límites los pone uno. Yo tengo 44 años y eso no fue un impedimento para yo llegar hasta acá, simplemente para mí lo he tomado como una bendición, como una experiencia más y una oportunidad de vida más que yo quería, pero no tenía porque no había facilidad”, recalcó.

De igual manera, exhortó a las personas que no se “pongan barreras, ni límites, porque sí se puede siempre y cuando tú quieras”.

“Las mujeres manejan mal”

Respecto a la afirmación de que “las mujeres manejan mal” puntualizó el mandatario que “ellas no manejan mal o lento, sino que, son más cuidadosas y responsables”.