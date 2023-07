UNEV cede ante reclamos y promete a estudiantes reevaluar subida del 100% del costo de matrícula

Luego de que decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV) se unieran en protesta este sábado en contra del aumento de un cien por ciento en el costo de la matrícula, la vicerrectoría de esta institución de educación superior prometió a una comisión de alumnos que reevaluará su repentina decisión este lunes.

“La comisión se va a reunir de emergencia el lunes para revocar esa decisión abusiva que tomaron y bajar el monto que se había propuesto y el martes en la mañana vamos a tener respuesta, pero los estudiantes ganamos porque nos escucharon y nos van a tomar en cuenta”, dijo Robinson Ventura en representación de sus compañeros.

De acuerdo con los protestantes, sin previo aviso, la UNEV subió en un cien por ciento el costo de la matrícula obligando a que las mensualidades que antes costaban RD$3,000 pasen a valer RD$6,000. Y que, en lugar de pagar 12 mil pesos por cuatrimestre, lis universitarios tengan que pagar unos 24 mil.

Durante ese encuentro, las autoridades de la universidad explicaron a los estudiantes que el incremento en el costo de la matrícula fue realizado en primer lugar para “la adquisición de equipos tecnológicos, mejores salarios para los maestros y mejores propuestas curriculares para el alumnado”

“El aumento va pero no va a ser tan agresivo”, reiteró Ventura.

También acordaron crear otra comisión para comunicar con mayor antelación decisiones a futuro de esta misma naturaleza.

En vista de este diálogo, los estudiantes tomaron la determinación de suspender la manifestación hasta conocer el acuerdo final este próximo martes.

Sin embargo, dejaron claro que esto no significa que no apelarán el mismo si no les parece lo suficientemente justo para ambas partes.

En caso de que la situación no llegue a buen término para los manifestantes, estos aseguraron a periodistas de Listín Diario que llevarán su causa hasta el Palacio Nacional.