Trabajos en Paseo del Río del proyecto Domingo Savio con poco avance a pocos meses de inauguración

Ha pasado más de un año desde que el presidente, Luis Abinader, dejó inaugurado el primer tramo que comprende la Avenida Paseo del Río, en el proyecto Domingo Savio en los sectores La Ciénaga y Los Guandules del Distrito Nacional, y faltando poco para que expire el plazo de entrega anunciado para este año, los moradores ven “poco avance” en lo que resta de tramo.

Los residentes y comerciantes de la zona, coincidieron que el “desánimo” de los obreros es uno de los factores fundamentales del poco avance que presenta el paseo que conectará la Avenida del Puerto con los barrios de la rivera del Ozama.

“Ellos empiezan un poco rápido, ‘bueno, vamos a acabar el proyecto’ y luego les veo un desánimo y duran un mes y dos meses y tú no le ves el avance al proyecto”, expresó Wilkin Placencio, quien tiene un negocio de expendió de bebida en el Respaldo Marina de La Ciénaga.

Trabajos del Proyecto Domingo SavioRaúl Ascencio / LD

La postura del caballero, fue respaldada por una dama, que prefirió omitir su nombre, al manifestar “esto no ha avanzado nada, ellos porque creen que los van a sacar, ahora están trabajando”.

Según contaron a LISTÍN DIARIO durante un recorrido este sábado, el problema no es que dejen de ir a la obra, más bien, la dificultad es el ritmo con el que trabajan y el “poco personal” que alegan hay presente laborando.

“Ellos vienen, pero tú no ves el gran trabajo que hacen, mira ese personal que está ahí, se pasan el día entero y tú no ves ese personal trabajando, tienen muy poco personal trabajando, no sé si es que tienen pocos trabajadores las empresas que ellos ponen”, manifestó Placencio.

Hombres trabajando en el Proyecto Domingo SavioRaúl Ascencio / LD

El caballero, que es dueño de un negocio por más de cuatro años, también manifestó su incomodidad por una gravilla y una máquina perforadora, que lleva en el frente del local “Wilkin Drink y Bar”, más de 20 días y ante su petición de la remoción del material y la maquinaria, puesto afecta la clientela, recibe una respuesta afirmativa, no obstante, aún no lo retiran.

El mismo aire de inconformidad tienen algunos pescadores del “Parque de los pescadores”, que agrupa varios negocios de venta de pescados y mariscos, para quienes las ventas “se cayeron”, por la incomodidad de los clientes para acceder al lugar próximo al río Ozama.

“La venta se cayó, porque los clientes no bajan nada más por la incomodidad que no pueden pasar, la venta se ha caído, pero mucho que se ha caído”, dijo José Ángel, uno de los vendedores.

Esperan mejore

A pesar de la incomodidad, el polvo, maquinarias pesadas y charcos de agua en las calles a los que se enfrentan día a día los moradores de la barriada capitalina, estos esperan que una vez el paseo esté culminado, los trabajos hayan valido la pena, la situación mejore y la economía para algunos negocios vaya en aumento.

“Después que lo terminen, si estamos esperando que vuelva otra vez a crecer la economía como estaba antes, movimiento de más de gente por aquí, entonces vamos a ver con el nuevo remozamiento que hagan a ver si la gente viene de nuevo y la economía cambia, estamos todo el mundo esperando que sea de provecho para todos”, dijo Wilkin con entusiasmo de la idea de la terminación del paseo.

Proyecto Domingo SavioRaúl Ascencio / LD

De acuerdo a lo anunciado por Abinader cuando entregó en diciembre de 2021 el primer tramo, comprendido por 1,043 metros, la obra finalizada está programada a entregarse a finales de este 2023.