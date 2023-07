Empleados del Metro rechazan cheques de la Opret y amenazan con seguir su lucha

Empleados del Metro de Santo Domingo que fueron cancelados tras protagonizar una serie de protestas en reclamo de mejores condiciones laborales y otras reivindicaciones, rechazaron los cheques de la Oficina Para el Reordenamiento de Transporte (Opret), por concepto de sus prestaciones.

De acuerdo con algunos de los manifestantes, los cheques entregados “no correspondían” al monto de sus prestaciones, ya que solo les era acreditado un sueldo por año trabajado.

“Realmente no se quedó en nada, no aceptaron los cheques porque el monto de prestaciones no es el corresponde (un sueldo por año trabajado)”, manifestó uno los conductores ya desvinculados que prefirió preservar su identidad.

De igual forma, sostuvieron que tenían la intención de firmar la desvinculación, pero la OPRET los estaba “obligando” a tomar el cheque, razón por la que no firmaron la cancelación de manera oficial.

Ante esto, fueron notificados de que la carta de desvinculación y el cheque con sus prestaciones les serán enviados a sus hogares mediante alguacil.

Informaron a LISTÍN DIARIO, que al igual que en ocasión pasada, al ingresar a las instalaciones de la OPRET les era retirado su carnet de empleado, así como su teléfono celular y no les permitieron realizarle fotos al documento que oficializa la desvinculación.

Los desvinculados, entre ellos conductores, operadores de exportación y agentes de explotación, informaron que la lucha continuará, razón por la que seguirán las manifestaciones en los próximos días.