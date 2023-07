Residentes de Santo Domingo Norte y Oeste perciben una leve disminución de delincuencia

Residentes de Santo Domingo Norte y Oeste han percibido una baja en los niveles de criminalidad en las últimas semanas en especial los dueños y administradores de negocios de sectores como Sabana Perdida, Guaricanos, La Loma del Chivo entre otros.

Durante un recorrido hecho por un equipo del Listín Diario por algunos sectores del Gran Santo Domingo, moradores y pequeños empresarios manifestaron que a pesar de que continúan registrándose hechos delictivos no ocurren como semanas atrás.

Sabana Perdida

“Por aquí la delincuencia está regular, está en un 70 por ciento se puede decir, la policía pasa por aquí de vez en cuando, pero realmente en esta zona no hay bandas (criminales), las bandas han cogido más para Los Maguitos y otros sectores vecinos”, dijo un morador de Los Multis de Sabana Perdida que se desempeña como motoconchista.

Un pesar similar tiene el dependiente del colmado “Villar” ubicado en el sector en mención, quien aseguró que “todo está frio por esa zona” y que “opera en horario normal”.

Los Guaricanos

En cuanto a Los Guaricanos, los comerciantes consultados en su mayoría expresaron que la delincuencia ciertamente ha descendido en comparación en semanas pasadas pero aún siguen ocurriendo crímenes en especial asaltos a mano armada.

“La delincuencia por aquí anda en un 70 por ciento, y según lo que uno ha escuchado ha bajado, pero hay inseguridad y siguen ocurriendo los atracos, aunque yo no trabajo con ese temor porque si me llevo de eso no vendo”, dijo el encargado de la tienda de ropa “Sandyman sport”, en Los Multis de Guaricanos.

Loma del Chivo

La misma percepción de aparente paz tienen algunos moradores de la Loma de Chivo en Santo Domingo Oeste, donde el mes pasado fue muerto a tiros en una balacera Yeremi Manuel Ramirez (Yeremi Flow) en una supuesta disputa entre bandas.

“La Loma volvió a su habitualidad, la cosa se ha estado calmando desde la muerte de “Yeremi Flow” y desde el aumento en el patrullaje de la policía, inclusive la liga de básquet de por allá volvió a jugar”, dijo un morador del sector a quien se le omite el nombre por seguridad.