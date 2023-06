Embajador de Israel termina gestión en el país y enumera logros

La misión de Daniel Biran como embajador de Israel en República Dominicana tomó curso hace cinco años, y desde entonces ha cargado con cientos de planes y proyectos que, según afirmó, logró materializar antes de pasar el cargo a un nuevo encargado en el próximo mes de julio.

En una visita al director del LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, el diplomático destacó los diferentes espacios del territorio nacional en los que implantó tecnologías que se ejecutan en Israel, país que, a nivel mundial, ocupa el puesto número ocho en innovación, según sus declaraciones.

Uno de esos logros funciona en el sector Camungi, en Nigua. Se trata de un dispositivo que filtra agua contaminada, convirtiéndola en un líquido que se puede tomar sin problemas. El artefacto puede producir por lo menos 800 litros de agua al día.

“Fuimos al río, hicimos pruebas con la máquina, la llevamos al laboratorio y tuvimos resultados perfectos para tomar y cocinar con esa agua del río”, explicó el embajador a este diario.

El dispositivo de tecnología israelí tiene distintas aplicaciones que permiten filtrar aguas residuales, de uso industrial y para la agricultura, entre otras.

Biran indicó que esta innovación reutiliza filtros de diálisis para, de manera mecánica y sin el uso de electricidad, devolver al usuario agua sin contaminación alguna.

“Esto es una de esas grandes innovaciones que logra proteger al medio ambiente bajo la base del reciclaje y que permite purificar agua contaminada de forma muy sencilla, en zonas rurales que no tienen acceso a agua de consumo o de uso doméstico”, expresó el embajador de Israel.

Sin embargo, desarrollar esta maquinaria no fue el único ámbito en el que se enfocó el diplomático, también en compañía de los demás colaboradores de la embajada, realizó un operativo médico que abarcó a 23,000 mujeres dominicanas con el objetivo de detectar cáncer de cuello uterino.

“Yo puedo decir, puedo afirmar que salvamos la vida de más de mil mujeres en detección y prevención y esto es algo muy importante, queremos continuar haciendo jornadas”. DANIEL BIRAN Embajador de Israel

Estrechar lazos

Otras de las acciones que el funcionario israelí ejecutó fue establecer el contacto con Sheba Medical Center, uno de los hospitales más reconocidos del mundo, con el fin de que galenos dominicanos puedan viajar a Israel y de esta forma intercambiar ideas.

“Nosotros no sabemos todo en Israel, estamos avanzados, pero no lo sabemos todo, entonces queremos profundizar nuestras relaciones en este sentido. Por ejemplo, aquí hay niños con labios leporinos y en Israel no hay, entonces, doctores israelís se van a diferentes países, como Dominicana, para ganar conocimiento”, comentó Biran.

Dominicanos en Israel

El embajador contó que cada año se abren las convocatorias a distintos cursos para que profesionales de República Dominicana viajen a su nación y aprendan sobre los métodos israelíes en educación, innovación y seguridad, entre otros ámbitos.

Este programa se impulsa a través de Mashav, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En el caso de las becas, se incluyen todos los costos.

“Antes de pandemia anualmente se iban alrededor de 300 becarios, este año creo que vamos a cerrar con al menos 200”, manifestó el diplomático, quien agregó que, además de ofrecer becas, todos los años llegan al país expertos en el sector salud a capacitar a personal médico dominicano.

También se impulsa mediante Mashav un programa de emprendimiento para sus exbecarios, quienes recibirán asistencia sobre alguna idea novedosa que quieren desarrollar. En la Embajada de Israel se dispone de un salón para quienes deseen realizar talleres formativos de emprendimiento.

Ayuda a orfanato

La Embajada de Israel, además, apoya a un orfanato ubicado en Santo Domingo Este, en el cual construyó un huerto para que las generaciones dominicanas puedan sacarles beneficios a los productos que brinda la misma tierra del país.

El proyecto se realizó con un programa de integración, seguimiento y educación para que los 19 niños que alberga la casa hogar fueran parte del proceso, aprendiendo a cultivar y cosechar, cuidando y respetando la tierra y el agua.

“Si yo puedo cambiar la vida de diez niños, estos diez van a cambiar a diez más y van a ser 20 y poco a poco los niños van creciendo con un sistema de educación diferente”, puntualizó.

Amor por la isla

Biran califica a República Dominicana como un “regalo de Dios”, con el que el pueblo israelí tiene una deuda histórica y aseguró que aunque pronto emprende vuelo a Israel, “siempre lleva la isla en su corazón”, resaltando que su tierra y su gente son “dignas de admiración”.