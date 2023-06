El director del COE habla sobre su salud y pide a la población estar atento a la tormenta Bret

Aunque está en reposo absoluto, tras la cirugía de riñón a la que fue sometido, el general retirado Juan Manuel Méndez García pidió a la población no descuidarse ante las proyecciones que presenta la tormenta Bret y que sigan las orientaciones de los organismos de protección civil.

En los últimos años, este el primer fenómeno atmosférico que podría representar una amenaza para el país, sin que se verá al general encabezando los boletines de las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Emergencia, pero, está pendiente, despacha desde su casa y dijo que cuenta con personal capacitado tanto en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), como en la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

“Estoy despachando desde mi casa con las dos instituciones que coordinamos, en ambas tenemos excelentes profesionales como en el caso del COE que es un personal con mucha experiencia, entiendo que los subdirectores Erdwin Olivares, José Luis Germán, Carlos Paulino y Julián García Román pueden manejar todas las situaciones de coordinación en caso de impactar algún evento en mi ausencia”

Mientras que, “en la DAEH tengo al frente al doctor Aljeriz Jerez, encargado de Extrahospitalaria; Dr. Ruddy de Gracia, encargado de la red pública y al Dr. Andrés Lagares, encargado de gestión de riesgos y simulacro. Son unos profesionales entregados junto a un gran equipo de hombres y mujeres” resaltó .

Sobre su salud

El general explicó que la noche del lunes recibió la visita de su urólogo, Pablo Mateo, para darme seguimiento quien le recomendó reposo absoluto.

“Fui operado por el doctor Mateo de un cálculo renal, específicamente del riñón izquierdo el cual me estaba obstruyendo. Él señala que debo guardar absoluto reposo”.

No obstante, se mantiene en comunicación con sus equipos de trabajo, dice que está despachando desde su casa y recuerda que la población tiene su número de teléfono.

“Y le pido a la población que aunque no pueda estar al frente de la entidad y ante la formación de la tormenta Bret, que no se descuiden que sigan las orientaciones de la Onamet y del COE que si Dios lo permite toda saldrá bien, que aunque no me vean, mis oraciones y cuidos los haremos desde la casa y que todos tienen mi celular. Que no puedo estar porque todavía sangro, pero estaré pendiente”.

Agradece la solidaridad

Las muestras de solidaridad y deseos de recuperación no han cesado para Méndez García y agradece las llamadas recibidas entre las que citó al presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, la alcaldesa Carolina Mejía, la exvicepresidenta Margarita Cedeño, ministros, directores de distintas entidades. “En fin, a la población que ha estado orando por mi salud. Me llegan cientos de mensajes por mi celular y redes sociales, la prensa en sentido general, mi familia todos mis hijos pendientes de mi salud, pero lo que más me inspira es la del más chiquito de 5 años que me dice papá sánate, yo te voy a cuidar, y anda con un rosario en su cuello pidiendo a Dios por mi salud, eso me llena de energía”.