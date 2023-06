Movimiento por las Pensiones protestan para permanecer en sistema de reparto del CNSS

Miembros del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (Mopesep) protestaron este jueves en la explanada de la Torre de la Seguridad Social, en la avenida Tiradentes, el derecho que, según ellos, les corresponde para permanecer en el sistema de reparto del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

Ante todo pronóstico, debido a las fuertes lluvias registradas esta mañana, decenas de manifestantes se reunieron en las afueras de la institución con carteles y pancartas en mano.

El derecho a las pensiones y la permanencia en el sistema de reparto son las principales reivindicaciones de los protestantes.

De acuerdo con Luis Holguín Verás Martínez, coordinador general del Mopesep, ya se han cumplido 281 días y 26 semanas del traspaso que realizó el CNSS con la Comisión Permanente de Pensiones (CPP) de sus reclamos y, sin embargo, no han recibido respuestas.

"Todavía esta comisión y el CNSS no acaban de sacar la resolución que reconoce nuestro derecho", demandó Verás Martínez ante los periodistas.

Aclaró que "nosotros no estamos pidiendo un regalo. No estamos pidiendo nada que no sea corresponda. Estamos pidiendo que se reconozca el derecho que tenemos los servidores públicos, que trabajamos en el Estado".

Video Protesta para permanecer en sistema de reparto del CNSS por movimiento de las Pensiones



Según el Mopesep, el CNSS comete un error al subordinar el derecho a permanecer en el sistema de reparto, a los beneficios que la Ley 87-01 les concede a los afiliados de Ingreso Tardío.