Efemérides Patrias dice Haití es un peligro para la región y la seguridad nacional

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP) expresó este viernes que Haití representa un peligro para la región y para la seguridad de la República Dominicana y como tal debe ser tratado.

Las aseveraciones llegaron de parte de Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión, quien reiteró que es necesario que el país se acoja al pedimento del presidente Luis Abinader de dejar que la comunidad internacional sea quien brinde solución a la crisis haitiana.

Uribe alegó que “es la comunidad internacional la que tiene que asumir el compromiso solidario con Haití, no es la República Dominicana".

"No somos un pueblo xenófobo, no somos un pueblo racista, somos un pueblo solidario, pero ser solidario no significa que vamos a descuidar la seguridad nacional”