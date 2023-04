Ley orgánica de presupuesto sería obstáculo para realizar pagos a trabajadores de Censo Nacional

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) explicó este jueves los factores que inciden en el atraso de los pagos faltantes a los trabajadores que participaron el X Censo Nacional Población y Vivienda (XCNPV), cuya cantidad total de personas faltantes es de 548 o el 1%.

Según la institución, estos pagos no se han podido efectuar debido a varios obstáculos entre ellos los protocolos establecidos en la Ley Orgánica de Presupuesto Nacional para el Sector Público No. 423-06.

“Esta ley no permite que se pasen los recursos de un año a otro, por lo que, los organismos financieros rectores hacen apropiación de los recursos disponibles en las cuentas de instituciones estatales, al cerrar el año, por ende aunque la ONE contara con la planificación presupuestaria, no podría disponer de estos fondos hasta que le sea asignado el mismo nuevamente, para el año fiscal correspondiente”, manifestó la ONE mediante un comunicado.

Luego de cinco meses de finalizado el Censo, empadronadores continúan reclamando pagos Lea también

En el mismo documento se establece que durante el primer trimestre de este año se han realizado las acciones correspondientes “para gestionar la asignación de los recursos y a completar los expedientes del personal pendiente de pago, con la documentación correspondiente”.

Indica además que desde diciembre 2022 hasta este mes de abril 2023, hubo 2,213 personas con sus pagos disponibles en la entidad financiera estatal correspondiente, y que, por diversas razones relacionadas directamente con las personas, no pudieron retirar sus pagos.

Empadronadores del X Censo NacionalJorge Martínez/archivo LD

Asímismo explica que en lo que va de año, hasta este día (26 de abril), se han ido desembolsando 132 pagos de honorarios parciales o totales, de las 548 personas que estaban pendientes de algún pago.

Total de colaboradores

Se recuerda que durante el Ceso fueron contratadas 35 mil personas (100%), de las cuales 548 (1%) se encuentran sin recibir el pago de sus honorarios.