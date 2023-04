Siguen quejas por lentitud en entrega de pasaportes

Nayeli Reyes

nayeli.reyes@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Aunque una vez más el proceso para la retirada de pasaportes está marcado por las múltiples quejas debido a la lentitud, los retrasos y el desorden, la Dirección General de Pasaportes aseguró ayer que desde el pasado 10 de abril se entregan cada día cerca de 1,500 libretas.

De acuerdo con la vocera de la Dirección, Josefina Capellán, aunque, efectivamente, el tiempo de espera para cada solicitante está siendo superior a las cuatro y cinco horas, “debido a la inmensa cantidad de gente que acude”, en la dependencia “todo fluye” y todos los días 1,500 personas se marchan de la institución con su documento de viaje en mano.

“El proceso está fluyendo, estamos trabajando y solamente en la sede central más de 1,500 libretas por día”, aseguró Capellán al LISTÍN DIARIO.

Otros motivos de retrasos

Asimismo, afirmó que se está llamando a todas aquellas personas que sufrieron el retraso por la falta de libretas, y que se les hizo una reserva, para que acudan a retirar gradualmente; sin embargo hay muchas otras que llegan sin citas previas y retrasan el proceso.

“Hay mucha gente que está llegando sin citas y eso medio complica la sala, si tú tienes alguna emergencia y no alcanzaste una cita, tú lo que haces es que vienes aquí, nos justificas la emergencia y nosotros inmediatamente te aportamos la libreta de viaje”, dijo la portavoz de la entidad.

También precisó que la extensión de horario en la sede central ha sido un punto de inflexión que ha provocado que la gente se vuelque hacia allá, además de que muchas personas se desesperan en la espera diaria, por lo que se retiran y al regresar el día siguiente, dilatan doblemente el proceso.

“Demasiada gente se ha volcado hacia la sede central, todo el mundo quiere viajar, todo el mundo necesita una libreta… Mucha gente se desespera, se va y vuelve al otro día, cosa que también nos retrasa el proceso porque el que vino ayer, vuelve hoy y es entonces el doble de personas”, refirió la vocera.

No obstante, afirmó con convicción que “lo bueno del proceso es que está fluyendo” y que la gente, aunque no se pueda ir el mismo día con su libreta de pasaporte, la Dirección se ha planificado para que ellos lleguen al otro día y se la lleven.

Las quejas

A las afueras de la sede central de la Dirección General de Pasaportes decenas de personas expresaron a periodistas del LISTÍN DIARIO su descontento por la lentitud y el evidente desorden en el proceso de entrega final en el pedido del documento de viaje.

“Esto es un desastre aquí. No hay organización. Esto no era así antes, las cosas hay que dejarlas como están si van bien. Mira, tengo tres horas parada bajo sol, esperando para que me entreguen mi pasaporte”, expresó con evidente molestia Maritza Sánchez, mientras se encontraba haciendo turno.

Junto a ella, otros usuarios apelaron a diversos calificativos para definir el procedimiento como “desorganizado” y “desastroso”, además de historias personales de gente que afirmó haber pagado por un pasaporte VIP y estar sufriendo en la espera de la entrega por varios cambios de planes y fechas.