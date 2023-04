“Esas son cosas que no me quitan el sueño”, dice gobernadora de Santiago sobre bonos de Semana Santa

Onelio Domínguez

Santiago, RD

Ante la denuncia hecha por diputados y los presidentes de las tres circunscripciones de la provincia de Santiago del partido oficialista, en la sustracción de unos bonos de Semana Santa, algunos dirigentes le restan importancia.

Rosa Santos, gobernadora de Santiago y presidenta del PRM en esa jurisdicción, dijo “esas son cosas que no me quitan el sueño, porque para mí no tienen importancia. Los problemas que tenemos en la provincia son de mayor relevancia”.

Dijo que no ve necesario dirigirse a la capital de la nación para realizar esa denuncia, en su lugar de “ir a buscar soluciones a problemas de la provincia”.

Por tanto, Santos indica que “no merece ninguna opinión, porque no tiene importancia”.

Mientras que secretario general del PRM en Santiago, Enrique Romero, también le ve poca importancia a la denuncia.

“Es una denuncia que yo no le veo mucho sentido. Una repartición de bonos por zona, por distrito, con entrega a través de un formulario y hubo zonas que quizás tuvieron un manejo con poca delicadeza, pero sí se repartieron (los bonos) en las diferentes zonas de Santiago y en los municipios de la provincia”

A la pregunta de si la metodología que utilizaron los diputados fue la apropiada, el dirigente dijo que “son presidentes de circunscripciones” por lo que cree que “también debieron hacerlos partícipes de la repartición”.

Sobre la denuncia

El pasado martes 11 fue presentada una carta de los presidentes de tres circunscripciones de la provincia de Santiago, donde negaban haber recibido los bonos destinados para repartirlos por motivo de la Semana Santa, y solicitaron a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que se aclare la situación.

“Pedimos y exigimos como autoridades partidarias que se aclare dicha situación, ya que afecta nuestra gestión como funcionarios públicos y partidarios, y a la vez que se reponga la cantidad de bonos que fueron asignados a las circunscripciones y que fueron sustraídos por la dirección partidaria de Santiago", dicen Fausto Domínguez, Francisco Alberto Díaz y Nelson Marmolejos Gil en el documento, presidentes de las circunscripciones 1, 2 y 3 de Santiago, respectivamente.