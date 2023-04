Pasaportes: “Me dijeron que estaban buscándolo y al final no me lo dieron”, la amarga queja de ciudadanos

Redacción digital

Santo Domingo, RD

“Cuando llegué había una persona que estaba entregando tickets e informando si el pasaporte estaba listo o no. En su gran mayoría le decía (a ciudadanos) que esperaran dos horas más o menos en la parte de afuera. Luego cuando pasé mi hoja (recibo) me entregaron un turno, me dijeron que subiera a la segunda planta, eran ya las 5:00 de la tarde. Ahí me dijeron que tenía que esperar, pero esa espera nunca me dijeron que sería de cinco horas para al final no entregarme la libreta”.

El testimonio es de una ciudadana que hizo la solicitud de renovación de pasaporte el lunes 3 de abril y tenía como fecha de entrega el 10. Por razones de trabajo, comenta, no pudo buscarlo ese día, por lo que fue el jueves 13, y salió con la inconformidad de que no le entregaron el documento.

“Me dijeron que estaban buscándolo, pero no me lo entregaron. No solo pasó conmigo, a una señora le pasó lo mismo, y al final lo que nos pidieron fue un número de teléfono para comunicarnos cuándo el pasaporte sería entregado”, narró la ciudadana, quien prefirió no revelar su identidad.

Dijo que habían otras personas esperando allí desde las 2:00 de la tarde y les entregaron pasadas las 9:00 de la noche, y que una señora, incluso, vociferó improperios porque le habían llamado varias veces y aun no le entregaban, que estaba cansada de gastar en pasaje.

Desde el pasado 10 de abril la Dirección General de Pasaportes trabaja en horario extendido de 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche por la demanda que existe del documento desde 2022, adjudicado a los viajes irregulares por Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos.

La crisis se agudizó en la entidad cuando no podía cumplir con las entregas de nuevas y renovación de libretas por falta de estas, por lo que decidieron colocar un sello provisional de un año hasta que pudiera resolver la escasez, y dar el documento a los nuevos solicitantes. Ya tienen material y están en el proceso de entregar pasaportes a los que renuevan, y hacer el cambio con los que están sellados.

Otro factor que ha provocado quejas es el tiempo que hay que esperar para que reciban las solicitudes, actualmente están disponibles, en el caso de la sede central, ubicada en la George Washington, a partir del siete de agosto.

Llueven las quejas

“La señora que le tomaron los datos al final, que estaba conmigo, dijo que ella tenía desde los 90 sacando pasaporte y esta es la primera vez que pasa por una situación como esa. Ni siquiera en otra institución pública había tenido que esperar tanto como el día de hoy. Ella estaba desde las 2:00 de la tarde”, expresó la fémina que se comunicó con este diario.

“Los mismos empleados han salido hasta las 12:00 de la noche. Según expresaron, también están trabajando con una metodología diferente... si bien es cierto que ellos están haciendo un esfuerzo por resolver, también no se concibe el desorden de documentación, después que llaman a una persona a buscar su libreta de esas que tienen sello y cuando la persona va tiene que durar horas muertas esperando a que aparezca”, concluyó la dama.

Sacar o renovar un pasaporte

Para sacar o renovar un pasaporte, el ciudadano debe consultar en el portal www.pasaportes.gob.do o llamando al (809) 532-4233.

Tanto la renovación como la emisión por primera vez cuesta: normal, RD$1,650; VIP, RD$2,650; y VIP 10 años, RD$5,650, el pago se hace vía Banreservas.

Además de pagar por el documento, se debe costear la fotografía por RD$300, y llevar acta de nacimiento original con código QR, cédula de identidad y electoral original.