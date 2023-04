"Él (Jensy) me prometió que no la iba a buscar más, pero me traicionó y me la mató", dice padre de Chantal

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

“Estoy destrozado por dentro porque esa era mi bombón... esa muchacha era mi vida entera. ¡Ay Dios mío, mi Chanti! No te volveré a ver más”, estas eran las palabras de Roque Jiménez, padre de la joven Chantal Jiménez, quien murió en el día de ayer a manos de su expareja.

La mañana de este domingo, Jiménez lloraba adolorido la muerte de su hija, de 25 años, ante la cámara de CDN 37, a las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) del Cementerio Cristo Redentor.

Entre el llanto, Jiménez reveló que quien le quitó la vida a la luz de sus ojos, Jensy Graciano, “lo traicionó vilmente”, debido a que le había prometido que la dejaría tranquila y seguiría su camino.

Anteriormente, contó que su hija le puso una orden de alejamiento por un incidente que ocurrió hace unos días.

Jensy le tiró un disparo, sin embargo, ella pudo salir ilesa, emprendiendo la huida desde su vehículo. Mientras que él fue detenido.

Jiménez dijo que le pidió a su hija retirar querella contra Jensy.

“Al otro día de eso, él estaba preso y yo estaba con él en el destacamento, y le dije Chanti, ven para que lo suelten y le pusieron una orden de alejamiento y él me prometió que no la iba a buscar más, pero me traicionó”, narró.

“Y viene Jensy y me traiciona y me dice mire, estoy en mi casa, no ando atrás de ella”, siguió diciendo el padre de Chantal.

Comentó que no imaginó que sería capaz, ya que, incluso, él era conocido por todos.

También, compartió que su hija estaba trabajando en el Sábado Santo y lo llamó notificándole que la fuera a recoger cuando saliera del trabajo.

Las honras fúnebres de Chantal tendrán lugar la funeraria Espíritu de Dios, ubicada en la calle Josefa Brea.