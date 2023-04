A Gonzalo Castillo no se le puede atribuir enriquecerse del Estado, dice su defensa

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

La defensa de Gonzalo Castillo, pasado candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que presentó hoy pruebas de que su defendido salió con deudas por 5 mil millones pesos al terminar su gestión pública.

“Presentamos cómo entró Gonzalo con deudas por 40 millones de dólares y sale con deudas por 5 mil millones, un funcionario público al que no se le puede atribuir haberse enriquecido ilícitamente porque lo que hizo en la función publica fue endeudarse”, dijo la abogada Laura Acosta a su salida del salón de audiencias esta tarde.

Uno de los elementos de prueba que sometió la barra de la defensa de Castillo fue un vídeo mostrando la imposibilidad de ingreso de una camioneta F150 al parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo Castillo, con lo que aseguran pueden desmontar el testimonio de uno de los implicados que dijo haber ingresado con grandes cantidades de dinero para entregárselas al anterior candidato presidencial del PLD.

“El Ministerio Público dice que un chofer declaró entrar en una camioneta F150 al parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo Castillo y nosotros presentamos un video de una camioneta F150 intentando entrar al parqueo y no entra. O sea que es una cuestión material: es imposible que una camioneta F150 entre en el parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo. Está mintiendo el testigo del Ministerio Público evidentemente porque a él no le cuadra y quiere tirarle encima todo el dinero que él reconoce que cogió, se lo quiere tirar encima a Gonzalo”, dijo la abogada.

Otra de las cosas que cuestionó es el relato de unos camiones blindados, que supuestamente llevaban dinero en grandes cantidades. “No tiene que ver con Gonzalo Castillo, el Ministerio Público alega que esos camiones van a un inmueble que este Ministerio Público que investiga tanto y tan bien nunca ha averiguado de quién es esa casa”, dijo.

Laura Acosta dijo que pidieron la libertad pura y simple de su defendido. Y que en caso de que la magistrada considerare que fuera necesaria alguna medida de coerción, le pidieron que sea colocada impedimento de salida.

“Presentamos todas las matriculas de las aeronaves de la empresa de la que es socio y entregamos el pasaporte original y le dijimos no procede la prisión pero si usted entiende que procede, las medidas menos gravosas aseguraran su presencia en el proceso”, dijo.

“Presentamos cómo entró Gonzalo con deudas por 40 millones de dólares y sale con deudas por 5 mil millones de pesos, un funcionario público al que no se le puede atribuir haberse enriquecido ilícitamente porque lo que hizo en la función publica fue endeudarse y aportamos pruebas de todos sus estados financieros y de todas las empresas de las que es accionista y demostramos que es una persona que tiene arraigo en el país y que no va a salir corriendo de la República Dominicana para sustraerse al proceso en el que él, el día que fue arrestado fue al Ministerio Público, habló con el Ministerio Público, nos fuimos y regresamos 2 horas después con un bultico. Una persona que se quiere ir del país no regresa con un bultico teniendo 37 aeronaves a su disposición”, dijo.