Caroline Aquino: "La madurez y el tiempo te van enseñando a seleccionar a qué prestarle atención"

Caroline Aquino volvió a hablar sobre lo difícil que ha sido lidiar con los comentarios y rumores durante sus 15 años de carrera.

Durante una conversación con su hermana mayor, Darilyn Aquino, en el podcast "Voces en Expansión", Aquino confesó cómo logra hacer caso omiso a las situaciones negativas que pueden afectar su imagen y su vida personal y salir airosa.

"Yo soy de las que apuesta mucho de que si una persona hace diez cosas bien y hace una o dos mal, no nos enfoquemos en las dos mal, no es que no duela, pero no podemos obviar las cosas buenas. Cuando nos enfocamos en las buenas y le damos esa oportunidad de enmendar, a lo mejor sí se pueden salvar amistades, si se puede cambiar ese daño realizado", expresó.

Según su hermana, la presentadora tiene la capacidad de perdonar de forma reiterativa y de creer en la gente. Además destacó su calidad como ser humano, a pesar de ser criticada y difamada.

"La exChica Extrema" admitió que adquirió su fortaleza con el tiempo a través de la experiencia en los medios y utiliza sus estrategias para proteger a sus seres queridos de ese ambiente mediático.

"En nuestro país la prensa amarillista va en ascenso, va creciendo, genera raiting, genera números, la gente anda detrás de eso y buscando eso a veces una información se transforma o se le pone un chin de itbis o se inventa en muchos casos, y la madurez y el tiempo te van enseñando a seleccionar a qué prestarle atención, qué permitir que te afecte", afirmó.

"No es fácil, te tienes que aprender a crear una capa protectora, a blindarte, a solo poner atención a lo que tiene (valor) y es la estrategia para proteger mi familia, para proteger mi corazón, para proteger mi círculo. En mi casa y en mi familia está prohibido comentar cualquier cosa de esas que salen", explicó.