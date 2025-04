Zoé Saldaña recibe nominación al premio Webby a la mejor entrevista individual de podcast

Kendrick Lamar, Gracie Abrams, Zoe Saldaña y Nutter Butter están entre los nominados a los Premios Webby de este año, que reconocen el mejor contenido y creadores de internet.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales anunciará a los nominados el martes, tras recibir casi 13.000 candidaturas de más de 70 países. Associated Press tuvo un avance.

Una canción llena de salmonetes sobre pantalones cortos interpretada por Will Ferrell, Nick Jonas y Jimmy Fallon fue nominada a mejor video musical y película general, y luego se enfrentará a "The Secret of Us", el detrás de música de 20 minutos de Abrams.

El fenómeno de la Generación Alfa conocido como Skibidi Toilet recibió una nominación para el multiverso de fans por parte del estudio Invisible Narratives, mientras que el Pato Donald celebró su cumpleaños número 90 apareciendo en “Hot Ones” y obtuvo una nominación por comer alitas de pollo picantes mientras salía vapor de su boca.

La categoría de mejor comedia en video o película enfrenta a Jim Gaffigan, The Onion, la serie de cambio de imagen "Very Important People" y el humor de Kai Cenat, Kevin Hart y Druski. Se enfrentan a una dura competencia con Ryan Reynolds y Hugh Jackman, quienes se ensañan en un sketch del programa "Tonight".

“New Heights with Jason & Travis Kelce”, que ganó dos premios Webby el año pasado, incluyendo el Premio People's Voice a los mejores copresentadores, regresa, esta vez nominado a mejor serie de video podcast. La participación de Saldaña en el podcast de Netflix “Skip Intro” para hablar sobre su papel en la película “Emilia Pérez” le valió una nominación a los Webby a la mejor entrevista individual de podcast.

En belleza, la línea Rare Beauty de Selena Gomez se enfrenta a "The Bittarverse" de Alexis Bittar, Byrdie, Retrofête y theSkimm. La parodia de "El Oso" de la app de aprendizaje de idiomas Duolingo , con su mascota asesina, Duo, también recibió una nominación.

Cynthia Erivo fue nominada por un episodio de la serie de videos "Celebrity Substitute", en el que visitó una escuela pública de Nueva York para enseñar a estudiantes de primaria la importancia de contar historias. Ella y Ariana Grande también fueron nominadas por su entrevista viral sobre "sostener el espacio" para "Wicked".

Los premios son seleccionados por la academia, mientras que el Premio Webby a la Voz del Pueblo es votado por fans de todo el mundo. La votación para este premio está abierta hasta el 17 de abril. Los ganadores de todos los premios se anunciarán el 22 de abril y serán invitados a una ceremonia el 12 de mayo, presentada por Ilana Glazer.

Las empresas de medios que obtuvieron el mayor número de nominaciones son NBCUniversal con 24, MTV Entertainment Studios con 18, CNN y National Geographic con 16 cada una, y empatadas con 14 están PBS, The Walt Disney Company y The Washington Post.

El anuncio de Matthew McConaughey para Uber Eats en el Super Bowl, que destapó una conspiración entre el fútbol americano y la comida, logró dos galardones. El baile de "Apple" de Kelley Heyer, frecuentemente copiado, con la canción de Charlie xcx, y el desquiciado anuncio de Ogilvy para CeraVe con Michael Cera, fueron candidatos a un Webby.

Las nominaciones a videos musicales fueron para "Illusion" de Dua Lipa, "Mamushi" de Megan Thee Stallion, "Von Dutch" de Charli xcx y "Abracadabra" de Lady Gaga. Todos se enfrentarán al gran éxito de Lamar, "Not Like Us".

Keke Palmer recibió dos nominaciones: una por presentar su propio podcast, "Baby, This is Keke Palmer", y otra por aparecer en "Paging Dr. Chanda". Oprah Winfrey hizo lo mismo, consiguiendo una por "The Oprah Podcast" y otra por aparecer en "The Jamie Kern Lima Show".

La marca de galletas Nutter Butter, con 56 años de antigüedad, se hizo viral en 2024 por imágenes inexplicables en TikTok (una parece la escena de un crimen con mantequilla de cacahuete) y recibió dos nominaciones a los Webby. El popular podcast "SmartLess" también recibió nominaciones a mejor podcast de comedia y a mejores copresentadores para Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes.

Los podcasts que compiten con “SmartLess” en la sección de comedia incluyen “Office Ladies”, “Lovett or Leave It”, “Office Hours Live with Tim Heidecker” y el actual campeón “Las Culturistas with Matt Rogers and Bowen Yang”, que el lunes ganó un Ambie de comedia, un premio entregado por The Podcast Academy.

“Pod Save America” está nominado junto a “Next Question with Katie Couric” en la categoría de mejores podcasts de política, mientras que “The Pink House with Sam Smith” obtuvo uno en la categoría de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia.

Los miembros de la Academia incluyen a la escritora y actriz Quinta Brunson, la comediante y escritora Amelia Dimoldenberg, la directora ejecutiva de Tubi Anjali Sud, el ejecutivo de Kraft Heinz Todd Kaplan, la directora ejecutiva de Roc Nation Desiree Pérez, la estrella de la NFL Shannon Sharpe, la ejecutiva de Unilever Esi Eggleston Bracey, la directora ejecutiva de Wondery Jen Sargent y la directora ejecutiva de Hello Sunshine Sarah Harden.