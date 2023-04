Estas son las actividades de cada diócesis del país esta Semana Santa

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Semana Santa es una de las conmemoraciones católicas más importantes para los creyentes, la cual inicia con el domingo de ramos donde recuerdan la entrada de Jesús a Jerusalén y finaliza con el domingo de resurrección recordando la ascensión de Jesús.

Por tal motivo, la Iglesia Católica desarrollará diferentes actos en las Diócesis a nivel nacional. A continuación puede consultar la lista de celebraciones durante la también llamada “Semana Mayor” y los horarios según cada catedral de las provincias eclesiásticas del país:

Provincia Eclesiástica de Santo Domingo

• Arquidiócesis de Santo Domingo: Catedral Primada de América

Las celebraciones en la Santa Iglesia Basílica Catedral Nuestra Señora de la Encarnación o Anunciación, en la Ciudad Colonial, serán presididas por el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta.

Estas iniciaran este domingo 2 de abril con la misa de Domingo de Ramos a las 12:00 del mediodía en la Catedral.

Las actividades continuaran el próximo 6 de abril, jueves santo, con la celebración de la misa crismal a las 9:30 de la mañana, en la que se consagra el santo crisma y los restantes óleos para sacramentos como el bautizo y la unción de los enfermos.

Posterior a eso, a las 8:00 de la noche se realizará la misa conmemorativa de la Última Cena del Señor.

El Viernes Santo, (7 de abril), tendrá lugar el Sermón de las Siete Palabras desde la 1:00 de la tarde hasta las 3:00 de la tarde. Se espera que a las 3:30 de la tarde inicie la solemne acción litúrgica en la pasión y muerte del Señor.

Esta celebración comprende postración, liturgia de la palabra, oración universal, veneración de la Santa Cruz y la sagrada comunión.

Las actividades del Viernes Santo finalizaran a las 7:30 de la noche con el concierto de Semana Santa.

El Sábado Santo Culminado, día del silencio, a las 8:00 de la noche comienza la solemne vigilia pascual.

El Domingo de Resurrección (9 de abril), cuando culmina la Semana Santa e inicia la Pascua con Jesús dejando el sepulcro vacío, la misa pascual será a las 12:00 del mediodía. Habrá bautizo de niños a la 1:00 de la tarde.

•Diócesis de Baní: Catedral Nuestra Señora de Regla

Domingo de Ramos (2 de abril)

9:00 a.m. Bendición y procesión de los ramos, desde el Colegio Nuestra Señora de Fátima hastala catedral.

10:00 a.m. Misa solemne.

Lunes, Martes y Miércoles Santo

9:00 a.m. - 5:00 p.m. Confesiones.

Miércoles Santo (5 de abril)

9:00 a.m. Misa Crismal.

Jueves Santo (6 de abril)

7:00 p.m. Misa de la Cena del Señor. Adoración del Santísimo Sacramento en el Monumento, hasta la media noche.

Viernes Santo (7 de abril)

8:00 a.m. Laudes.

3:00 p.m. Celebración de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Adoración de la Santa Cruz.

5:00 p.m. Salida del Santo Entierro.

Sábado Santo (8 de abril)

8:00 a.m. Laudes.

7:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección (9 de abril)

10:00 a.m. Misa solemne de la Resurrección del Señor.

•Diócesis de Barahona: Catedral Nuestra Señora del Rosario:

Domingo de Ramos - 2 de abril

7:00 a.m. Bendición de los Ramos y procesión desde elParque Central hasta la Catedral.

8:00 a.m. Celebración de la Eucaristía.

11:00 a.m. Celebración de la Eucaristía.

Lunes Santo – 3 de abril

Conferencia cuaresmal para damas y caballeros

6:00 p.m. Eucaristía.

7:00 p.m. Conferencia con el tema: Las tentaciones.

Expositor: Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, Obispo de la diócesis Barahona.

Martes Santo - 4 de abril

Conferencia cuaresmal para damas y caballeros

6:00 p.m. Eucaristía.

7:00 p.m. Conferencia con el tema: Transfiguración de

Jesús. Expositor: sacerdotes Ruddy, sj.

Miércoles Santo - 5 de abril

Conferencia cuaresmal para damas y caballeros

6:00 p.m. Eucaristía.

7:00 p.m. Conferencia con el tema: La mujer samaritana.

Expositora: Yleana Vargas.

Jueves Santo - 6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal presidida por Mons. Andrés N.Romero Cárdenas.

6:00 p.m. Misa de la Cena del Señor.

•Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey: Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia

Sábado de pasión - 01 de abril,

4:00 p.m. Caminata Penitencial de Cuaresma partiendo desde la Basílica hasta el Monte Santa María.

Domingo de ramos - 2 de abril

6:30 a.m. Celebración de la Eucaristía.

8:00 a.m. Bendición de los Ramos en la Iglesia Parroquial San Dionisio.

10:00 a.m. Solemne Eucaristía en el Domingo de Ramos.

12:00 m. y 5:30 p.m. Celebración de la Eucaristía.

Lunes Santo - 3 de abril

8:30, 11:00 a.m. y 6:00 p.m. Celebración de la Eucaristía. Confesiones en la mañana y en la tarde.

7:00 p.m. En la Parroquia San Dionisio: Santa Misa y Procesión de Jesús Atado a la Columna, por varias calles de Higüey.

Martes Santo - 4 de abril

8:30, 11:00 a.m. y 6:00 p.m. Celebración de la Eucaristía. Confesiones en la mañana y en la tarde.

7:00 p.m. En la Parroquia San Dionisio: Santa Misa y Procesión de Jesús Ecce Homo, por varias calles de Higüey.

Miércoles Santo - 5 de abril

8:30, 11:00 a.m. y 6:00 p.m. Celebración de la Eucaristía. Confesiones en la mañana y en la tarde.

7:00 p.m. En la Parroquia San Dionisio: Santa Misa y Solemne.

Jueves Santo - 6 de abril

9:30 a.m. Solemne Eucaristía de la Bendición de los Óleos y Consagración del Santo Crisma.

6:00 p.m. Misa Vespertina de la Cena del Señor.

8:00 p.m. Adoración Solemne en la Capilla de la Reserva preparada para esa noche.

12:00 a.m. Saliendo de la Basílica, procesión con los jóvenes visitando todas las Parroquias de Higüey retornando nuevamente a la Basílica donde se concluye.

Viernes Santo - 7 de abril

9:00 a.m. Santo Viacrucis en los alrededores de la Basílica.

1:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras. Transmitido por Radio Cayacoa y una cadena de Radio y Televisión en toda la Diócesis.

3:00 p.m. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

4:45 p.m. Procesión de la Dolorosa acompañada por las Damas desde San José.

4:45 p.m. Procesión de San Juan Evangelista acompañado por los jóvenes desde San Pedro y llegando a San Dionisio.

5:00 p.m. Procesión del Santo Entierro partiendo desde la Basílica hasta San Dionisio y retornando nuevamente a la Basílica, con todos los fieles de las Parroquias de Higüey.

Sábado Santo - 8 de abril

8:00 a.m. Rezo de Laudes. En la mañana Confesiones en la Basílica.

9:00 p.m. Celebración de la Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de resurrección -9 de abril

8:30, 10:00 a.m., 12:00 m. y 5:30 p.m. Solemnes Celebraciones Pascuales de la Eucaristía.

•Diócesis de San Juan De La Maguana: Catedral San Juan Bautista

Domingo de ramos - 2 de abril

8:00 a.m. Procesión de domingo de ramos partiendo desde el parque José María Cabral.

Lunes Santo - 3 de abril

6:00 a.m. Rezos de los Laudes.

6:00 p.m. Misa.

7:00 p.m. Retiro para hombres.

Martes Santo - 4 de abril

6:00 a.m. Rezos de los Laudes.

10:00 a.m. Misa Crismal.

4:00 p.m. Acto Penitencial.

6:00 p.m. Misa.

7:00 p.m. Retiro para jóvenes y adolescentes.

Miércoles Santo - 5 de abril

6:00 a.m. Rezos de los Laudes.

10:00 a.m. Misa Crismal.

7:00 p.m. Retiro para mujeres.

Jueves Santo - 6 de abril

6:00 a.m. Rezos de los Laudes.

7:00 p.m. Misa Cena del Señor.

9:00 p.m. a 12:00 a.m. Adoración al Señor.

Viernes Santo - 7 de abril

6:00 a.m. Rezos de los Laudes.

7:00 a.m. a 10:00 a.m. Adoración al Señor.

10:00 a.m. Meditación de las 7 palabras.

3:00 p.m. Oficio de la cruz.

Sábado Santo - 8 de abril

6:00 a.m. Caminata del silencio (Laudes).

10:00 p.m. Vigilia Pascual.

Domingo de resurrección -9 de abril

10:00 a.m. Celebración de eucaristía de domingo de ramos.

•Diócesis de San Pedro de Macorís: Catedral San Pedro Apóstol

7:00 a.m. Bendición y procesión con los ramos saliendo en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

7:00 p.m. Eucaristía.

Lunes Santo – 3 de abril

7:00 p.m. Eucaristía.

Martes Santo -4 de abril

7:00 p.m. Eucaristía.

Miércoles Santo -5 de abril

7:00 p.m. Eucaristía.

Jueves Santo -6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal.

7:00 p.m. Misa del lavatorio de los pies.

9:00 p.m. Adoración de las reservas en el monumento.

Viernes Santo -7 de abril

6:00 a.m. y 12:00 p.m. Adoración de las reservas eucarísticas.

1:00 p.m. Sermón de las 7 Palabras.

3:00 p.m. Oficio de la Cruz.

5:00 p.m. Santo Entierro.

Sábado Santo -8 de abril

8:00 p.m. Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección -9 de abril

9:00 a.m. Eucaristía.

7:00 p.m. Eucaristía.

Provincia eclesiástica de Santiago de los Caballeros

•Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros: Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, El Mayor

Domingo de Ramos -2 de abril

6:30 a.m. Eucaristía y bendición de los ramos. En el Parque Duarte.

9:00 a.m. Eucaristía y bendición de los ramos. En la Iglesia de la Altagracia.

6:00 p.m. Eucaristía y bendición de los ramos. En el Parque Duarte.

Miércoles Santo -5 de abril

7:00 p.m. Procesión con el Nazareno Desde la catedral hasta la Iglesia De la Altagracia.

Jueves Santo -6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal, en el salón multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

6:30 p.m. Misa de la Cena del Señor.

Viernes Santo -7 de abril

1:30 p.m. Meditación de las 7 Palabras.

3:00 p.m. Oficios religiosos y luego procesión del santo entierro.

Sábado Santo -8 de abril

7:00 p.m. Celebración de la Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección -9 de abril

8:00 a.m.; 10:00 a.m. y 6:00 p.m. Eucaristía.

• Diócesis de La Vega: Parroquia Catedral Inmaculada Concepción

Domingo de Ramos -2 de abril

7:30 a.m. Procesión de los ramos, saliendo desde las comunidades hacia el Parque las Flores.

8:00 a.m. Bendición de los Ramos y procesión hacia la Catedral.

8:30 a.m.; 10:30 a.m.; 5:00 p.m. y 7:00 p.m. Eucaristía.

Lunes Santo -3 de abril

6:30 a.m. Eucaristía.

6:00 p.m. Misa «Jesús Atado a la Columna».

Martes Santo -4 de abril

6:30 a.m. Eucaristía.

6:00 p.m. Misa «Jesús Pacientísimo».

Miércoles Santo -5 de abril

6:30 a.m. Eucaristía.

11:00 a.m. Misa mayor de Jesús Nazareno.

6:00 p.m. Eucaristía y procesión.

Jueves Santo -6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal.

7:00 p.m. Misa de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies. Luego, adoración hasta el mediodía del viernes.

Viernes Santo -7 de abril

7:00 a.m. Laudes.

1:00 p.m. Sermón de las 7 Palabras.

3:00 p.m. Oficios de la Pasión.

Sábado Santo -8 de abril

9:00 p.m. Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección -9 de abril

8:30 a.m.; 10:30 a.m.; 5:00 p.m. y 7:00 p.m. Eucaristía.

• Diócesis de Mao-Montecristi

07:30 a.m. Bendición y procesión con los ramos, desde el Parque Central hasta la Catedral.

Lunes Santo -3 de abril

06:30 a.m. Santa Eucaristía.

07:00 p.m. Retiro solo para hombres.

Martes Santo -4 de abril

03:30 a.m. Caminata Penitencial desde la Catedral hasta el Ministerio de Agricultura de Boca de Mao,culminando con la Santa Eucaristía.

07:00 p.m. Retiro solo para mujeres.

Miércoles Santo -5 de abril

06:30 a.m. Santa Eucaristía.

09:00 a.m. Limpieza general y acondicionamiento de la Catedral para el Triduo Pascual.

Jueves Santo -6 de abril

09:00 a.m. Misa Crismal.

03:00 p.m. Preparación del Monumento (Equipo de Liturgia).

07:00 p.m. Misa de la institución de la Eucaristía y el Lavatorio de los Pies.

Viernes Santo -7 de abril

12:00 m. Bendición y retiro del Santísimo Sacramento.

01:00 p.m. Sermón de las 7 Palabras.

03:00 p.m. Oficios Litúrgicos propios del Viernes Santo (Adoración a la Cruz, Liturgia de la Palabra y Sagrada Comunión).

04:00 p.m. Santo Entierro. 08:00 P.M. Tradicional Marcha del Silencio.

Sábado Santo -8 de abril

09:00 a.m. Reunión de ensayo y preparación de la Solemne Vigilia Pascual.

07:00 p.m. Bendición del Fuego Nuevo y del Cirio Pascual, Procesión hacia la Catedral y Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección -9 de abril

08:30 a.m. Santa Eucaristía de Pascua de Resurrección.

• Diócesis de Puerto Plata: Catedral San Felipe Apóstol

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor-02 de Abril

6:30 a.m., 8:30 a.m., 10:00 a.m. 11:30 a.m. Misas.

7:30 a.m. Capilla El Carmen

5:00 p.m. Procesión Solemne (Desde la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro).

Lunes Santo y Martes Santo-03 y 04 de Abril

6:00 p.m. Charla-Retiro

Lunes-Tema: El Perdón en la Biblia

Martes-Tema: Por qué mataron a Jesús

Miércoles Santo -5 de abril

6:00 p.m. Vía Crucis Interparroquial, oartiendo desde La Sirena, todo el Malecón, hacia Catedral.

Jueves Santo -6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal.

7:00 p.m. Misa de la Cena del Señor.

Viernes Santo-7 de abril

7:00 a.m. a 8:00 a.m. Adoración: Hermandad del Sagrado Corazón

9:00 a.m. Laúdes.

1:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras.

3:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor.

4:30 p.m. Procesión del Santo Entierro.

Sábado Santo -8 de abril

9:00 a.m. Laúdes.

7:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección -9 de abril

8:30 a.m., 10:00 a.m. 11:30 a.m. y 5:30 p.m. Misas.

•Diócesis de San Francisco de Macorís: Catedral Santa Ana

Domingo de Ramos -2 de abril

9:00 a.m. Bendición de los Ramos frente a la agrupación Madre Santa Ana, concluyendo con la Eucaristía en la Catedral.

11:00 a.m. y 6:30 p.m. Bendición de ramos y Eucaristía.

Lunes Santo -3 de abril

6:30 p.m. Centro Parroquial Catedral y vía crucis escenificado por los jóvenes.

Martes Santo -4 de abril

6:00 p.m. Vía crucis escenificado con los jóvenes después de misa.

Miércoles Santo -5 de abril

6:15 a.m. y 6:00 p.m. Eucaristía en Centro Parroquial Catedral.

6:00 p.m. Eucaristía en la cancha Santa Ana.

Jueves Santo -6 de abril

9:00 a.m. Misa Crismal y bendición de los aceites.

6:30 p.m. Misa vespertina In Coena Domini.

9:00 p.m. Turnos de adoración.

Viernes Santo -7 de abril

07:00 a.m. Laudes y adoración.

3:00 p.m. Celebración de la Palabra, beso a la cruz y Santo Entierro.

Sábado Santo -8 de abril

8:00 p.m. Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección -9 de abril

9:00 a.m. ; 11: 00 a.m. y 6:00 p.m. Eucaristía del Domingo de Resurrección.

•Diócesis Castrense: Parroquia Santa Bárbara

Domingo de Ramos -2 de abril

9:00 a.m. Bendición de los ramos.

Lunes Santo -3 de abril

6:00 p.m. Eucaristía.

Martes Santo -4 de abril

10:30 a.m. Misa Crismal de la Diócesis Castrense.

6:00 p.m. Eucaristía.

7:00 p.m. Procesión con Jesús Pacientísimo

Miércoles Santo -5 de abril

6:00 p.m. Eucaristía.

Jueves Santo -6 de abril

7:00 p.m. Misa de la cena del Señor y lavatorio de los pies.

8:30 p.m. Adoración eucarística.

Viernes Santo -7 de abril

8:00 a.m. Viacrucis por la calle.

5:00 p.m. Celebración de la pasión del Señor.

Sábado Santo -8 de abril

8:00 p.m. Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección -9 de abril

10:00 a.m. Eucaristía del Domingo de Resurrección.