Reducción del precio de la gasolina

Juan Ariel Jiménez

Santo Domingo

La semana pasada el precio promedio del petróleo fue de 68 dólares el barril, el costo más bajo desde mayo 2021. No obstante, los dominicanos estamos pagando los combustibles más caros de la historia, con un galón de gasolina premium en 294 pesos y 275 pesos la gasolina regular.

Y es que el actual precio de los combustibles fue fijado en marzo del año pasado, cuando el petróleo costaba 109 dólares el barril y el dólar se cotizaba en 55 pesos, o sea, un barril de petróleo costaba 5,995 pesos dominicanos. No obstante, desde agosto del año pasado los precios del crudo han venido disminuyendo significativamente y el dólar se ha mantenido estable, pero la familia dominicana no ha visto reducción alguna en lo que paga por cada galón de gasolina.

Desde que el petróleo empezó a bajar de precio, la familia dominicana solo ha escuchado excusas. Primero el presidente Abinader dijo que cuando bajara el precio de 85 dólares el barril iba a bajar la gasolina, y tenemos 5 meses con petróleo por debajo de ese precio. Luego un ministro del área económica dijo que reducirían los precios cuando el petróleo esté por debajo de 70, pero desde mediados de marzo ha estado por debajo de 70 dólares.

Ante esta situación, es normal que uno se pregunte, ¿cuál será la famosa formulita del actual gobierno que hace que la gasolina suba cuando el petróleo sube, pero la gasolina no baja cuando el petróleo baja?

Asimismo, es válido preguntarse qué habrá pasado con la promesa del presidente Abinader en su discurso de febrero de 2021 de modificar la ley de hidrocarburos “con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustibles”. ¿Será ésta una de las tantas promesas incumplidas del gobierno?

Ante la falta de transparencia en el cálculo del precio de la gasolina, hay varias formas de estimar cuál debería ser el precio hoy en día.

Una primera aproximación sería buscar un mes relativamente reciente donde el precio en pesos dominicanos del barril del petróleo sea similar al presente, pues así se combinan los precios internacionales del crudo y el tipo de cambio. Por ejemplo, en agosto 2021 el precio del petróleo era de 3,876 pesos (barril de petróleo a 68 dólares y tipo de cambio en 57), y para esa fecha el galón de gasolina regular costaba 243 pesos. Actualmente, con un petróleo costando 3,740 pesos (barril de petróleo a 68 dólares y tipo de cambio en 55) estamos pagando la gasolina regular en 275, unos 32 pesos más cara.

Ante este razonamiento, los funcionarios del gobierno objetarían que no solo se debe tomar el precio internacional del crudo y el tipo de cambio, sino el precio de importación del combustible refinado, pues el país importa combustibles ya procesado. De hecho, algunos funcionarios han argumentado que a pesar de la disminución en el costo del petróleo, la gasolina se ha mantenido cara en los mercados internacionales. Esta afirmación, para variar, también es falsa.

Según las estadísticas publicadas por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, los precios de exportación de tres tipos de gasolina en el mercado estadounidense ha disminuido entre 42%-45% desde junio 2022 a la fecha. Este es el mejor precio de referencia, pues un alto porcentaje de nuestras importaciones de combustible refinado viene de los Estados Unidos.

Pero no hay que irse muy lejos, las estadísticas del propio Banco Central de la República Dominicana dan cuenta que el precio de la gasolina importada había disminuido un 34% entre junio 2022 y septiembre 2022. Lamentablemente, la última información disponible es de septiembre 2022.

Si se toma el precio de exportación de la gasolina estadounidense, el norteamericano está pagando hoy el mismo precio que pagaba en noviembre 2021. Con un simple cálculo se comprueba que estamos pagando una gasolina 22 pesos más cara.

Se ha argumentado que hay otros costos, como el flete marítimo. Esto es cierto, pero el índice de precios de embarcaciones Global Container Freight Index ha disminuido un 85% desde marzo 2022 a la actualidad.

Al quedarse sin excusas, el argumento más reciente es que el gobierno sigue subsidiando el precio de la gasolina. Repetir esto es jugar con las medias verdades.

El gobierno habla de “subsidio a los combustibles”, pero no dice que por otro lado hay un alto cobro de impuestos en cada galón, entonces no existe un “subsidio”, sino más bien una reducción del impuesto neto cobrado al ciudadano. Durante el 2022 el “subsidio a los combustibles” fue de 38,000 millones de pesos, pero lo que no dicen las autoridades es que en el mismo año 2022 el gobierno cobró 78,575 millones de pesos en impuestos a los combustibles (ad valorem y específico). Por tanto, los 38 mil que dice subsidiar, en verdad salieron de los casi 80 mil que se le cobra al ciudadano. No es un subsidio, es una reducción del impuesto neto. Durante el año 2023, el “subsidio” fue de 2,267 millones de pesos, el cobro de impuestos a los combustibles 11,970 millones.

En resumen, no hay “formulita” que justifique mantener tan cara la gasolina, no hay excusa para no darle un necesario alivio al bolsillo de los dominicanos bajando la gasolina al menos 20 pesos por galón.