Danilo Medina volverá a EE.UU. para seguir tratamiento contra cáncer de próstata

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Tras anunciar que fue diagnosticado con cáncer próstata y que por esos motivos se encontraba recientemente en los Estados Unidos, el expresidente Danilo Medina anunció que volverá a ese país en un futuro próximo para continuar con el tratamiento que le aconsejen los médicos.

Medina señaló que los médicos le han indicado que se trata de un “cáncer curable” y que por esa razón tanto él como su familia y allegados se encuentran tranquilos y confiados; al tiempo que señaló que viene sometiéndose a los tratamientos desde inicios de este año.

“Desde enero me he sometido a diferentes pruebas para determinar este diagnóstico. Tras realizar un tratamiento en el país que no arrojó los resultados esperados y por recomendación de mis médicos habituales, realicé posteriormente dos viajes a Estados Unidos. El primer viaje fue para la realización de una biopsia y el segundo para un estudio de extensión, que permitirá determinar el tipo de tratamiento más adecuado”, expresó el exmandatario a través de su cuenta de Twitter.

Medina retornó esta tarde de los Estados Unidos donde se encontraba desde mediados de la pasada semana, justo cuanto un caso judicial tiene detenidos tras ser acusados de corrupción a tres de sus exministros.

